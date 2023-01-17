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陸軍換裝多功能雷觀機 關鍵料件來自以色列

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國軍多功能雷觀機。圖／取自國防部青年日報網頁
國軍多功能雷觀機。圖／取自國防部青年日報網頁

國防部軍備局生製中心107年起接受陸軍委製「多功能雷觀機」，規劃去（111）年進行後續裝備交裝，但進度延遲。軍備局表示，經透過駐以色列軍協組至原廠查催料件產製，已如期獲得包括「50-330mm紅外線物鏡組」及「光電感應模組」在內的關鍵零組件，現已陸續解繳。

我國砲兵部隊現正陸續換裝「TS102A1式多功能雷觀機」，具備熱像、望遠、定位等功能，在聯合反登陸作戰中，可使砲兵前進觀測官精確獲得目標資訊，取代人工解算，使砲兵部隊不受天候限制，執行目標觀測與標定，及火砲落點修正等任務。

軍備局向立法院報告表示，陸軍前於107年與第401廠簽委107-111年製繳290套「國軍多功能雷觀機」，截至110年底，已製繳178套。另111年需分二批製繳112套，規劃第一批於3月30日前64套、第二批11月30日前48套，但因關鍵性零組件「50-330mm紅外線物鏡組」及「光電感應模組」等原料受國外原廠員工染疫以及疫情影響，原廠無法依契約要求期程交貨，致111年第一批64套無法依期程製繳。

軍備局示，經協調陸軍後，獲復同意調整為第一批32套，已於111年3月30日前解繳；第二批80套，也已於111年10月31日前解繳，並已與陸軍完成委製協議書修訂簽署。

軍備局表示，軍備局第401廠已於3月17日完成111年第一批32套解繳，另經透過駐以色列軍協組至原廠查催料件產製進度，已如期獲得關鍵零組件，並分於8月11日及10月20日完成第二批40套及第三批40套解繳，滿足陸軍需求。

陸軍 以色列 疫情

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