立委邱臣遠籲建立完善水雷戰力 嚇阻中共海軍快速集結

美國近日宣布對台軍售14套車載型火山陸上機動布雷系統，民眾黨立委邱臣遠今質疑，「戰防雷」正是不對稱戰力中的一種，雖國防部宣稱只會在戰時布放，且有定時自毀功能，但難道沒有替代的選項嗎？籲政府加速籌獲無人布雷艇、萬象水雷的研發，建立完善水雷戰力，嚇阻中共海軍快速集結，達到濱海決勝宗旨。

邱臣遠指，據他了解，這次美方出售的「火山布雷系統」是封存品，啟封再檢整後出售給台灣的；使用國家並不多，採購後的維修或零件整補作業，也恐面臨消失性商源問題，對國軍來說是不小的麻煩。

邱臣遠表示，他認為台灣已具備「萬象水雷」作為替代方案的能力，大陸若要攻台，就必須以艦隊跨越台灣海峽，此時水雷就是非常好的防禦性武器，能延緩中共對台海攻勢。邱指，「台海戰爭關鍵在速度」，水雷不僅可以封鎖航道，還能阻止中共海軍大規模集結，在無法快速行動下，給予台灣不少反應時間。

邱臣遠說，近年台灣智慧型水雷技術逐漸成熟，海軍也積極發展無人快速布雷艇，未來國造潛艇可擔負佈雷任務，若加大投資和研發速度，一定程度上可直接替代「火山布雷系統」。

邱臣遠呼籲國防部，詳細說明現階段戰略方向、這套布雷系統是否符合我國土防禦戰略需求的優先性？且堅定建軍規劃方向，不要對美國開出的軍售內容照單全收，要妥善規劃國防戰力運用，讓國防預算能用在刀口上。