屏東敬軍餐敘傳兩將校性騷擾 縣府：捍衛女性幹部

陸軍八軍團副指揮官莊有凱少將、屏東縣後備指揮部指揮官莊文和上校，日前出席屏東縣政府敬軍餐敘，會後遭縣府女性員工向陸軍司令部投訴將校酒後在席間涉嫌騷擾，軍方將2人拔官調查。屏東縣府今表示，捍衛女性幹部權益。

敬軍餐會是本月9日舉行，蔣有凱、莊文和分別受邀代表部隊出席屏東縣府112年春敬軍聯誼餐會，與會者除縣長周春米外，還包括屏東駐區包括後備指揮部各部隊主官、縣府局處30多人與會。

屏東縣府今表示，屏東縣每年都會得到來自高屏地區軍方協助救災事宜，年終都會由縣府宴請軍方主要幹部餐敘，由縣長率相關單位主管參加。

縣府表示，針對日前餐敘過程發生令女性幹部不愉快的騷擾事件，縣府一定會捍衛女性幹部，此案已依程序進行，軍方高層亦親自向縣長周春米與當事人表達歉意，並承諾做最嚴正的處理。

縣長周春米今出席警察局長交接典禮，會後接受媒體聯訪時被問到此事，周春米神情嚴肅說，一切依照法律程序走。