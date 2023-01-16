退輔會舉辦亡故榮靈超薦佛事祈福法會 蔡總統親出席

退輔會今日在台北榮家舉辦「隨政府來臺歷年亡故榮靈啟建中峰三時繫念超薦佛事及榮家住民祈福法會」，蔡英文總統表示，榮民是國家發展、社會安定的穩定力量與中流砥柱，在他們亡故之後享有一方淨土香火奉祀，這正是國家表達對榮民前輩的尊崇與無限的追思感念之意。

法會由退輔會主委馮世寬主持，敬邀佛光山寺宗長心保和尚主法禮佛，佛光寺總會長趙怡、金光明寺住持覺培法師、國防部副部長柏鴻輝等人到場觀禮；會中除超薦亡故榮靈，更替榮家住民祈福。蔡總統出席祈福法會，並慰勉現場的年長榮民。

蔡總統致詞時表示，特別感謝心保和尚親臨會場說法梵唄，這場法會的主要目的希望榮靈得以永享極樂淨土，各地榮家住民能夠得到消業增福，更祈求農曆兔年國泰民安風調雨順。

蔡總統進一步指出，大多數的榮民長輩都經歷過戰火的淬鍊，隨政府來台後更投入參與十大建設、橫貫公路等各項國家重大建設工作，是締造台灣經濟奇蹟及奠定民主發展的基石，更是國家發展、社會安定的穩定力量與中流砥柱，在他們亡故之後享有一方淨土香火奉祀，這正是國家表達對榮民前輩的尊崇與無限的追思感念之意。