退輔會舉辦亡故榮靈超薦佛事祈福法會 蔡總統親出席
退輔會今日在台北榮家舉辦「隨政府來臺歷年亡故榮靈啟建中峰三時繫念超薦佛事及榮家住民祈福法會」，蔡英文總統表示，榮民是國家發展、社會安定的穩定力量與中流砥柱，在他們亡故之後享有一方淨土香火奉祀，這正是國家表達對榮民前輩的尊崇與無限的追思感念之意。
法會由退輔會主委馮世寬主持，敬邀佛光山寺宗長心保和尚主法禮佛，佛光寺總會長趙怡、金光明寺住持覺培法師、國防部副部長柏鴻輝等人到場觀禮；會中除超薦亡故榮靈，更替榮家住民祈福。蔡總統出席祈福法會，並慰勉現場的年長榮民。
蔡總統致詞時表示，特別感謝心保和尚親臨會場說法梵唄，這場法會的主要目的希望榮靈得以永享極樂淨土，各地榮家住民能夠得到消業增福，更祈求農曆兔年國泰民安風調雨順。
蔡總統進一步指出，大多數的榮民長輩都經歷過戰火的淬鍊，隨政府來台後更投入參與十大建設、橫貫公路等各項國家重大建設工作，是締造台灣經濟奇蹟及奠定民主發展的基石，更是國家發展、社會安定的穩定力量與中流砥柱，在他們亡故之後享有一方淨土香火奉祀，這正是國家表達對榮民前輩的尊崇與無限的追思感念之意。
馮世寬則表示，退輔會各榮家積極營造「家庭化」氛圍，就像一般家庭會在家裡安置先人牌位，方便家人祭祀，也表達慎終追遠之意。而日前台北榮家榮靈堂完成整建，周圍環境清幽、依山望遠，成為榮家住民散步休憩之處，更是住民們心靈上的寄託，帶給榮民前輩「家」的感覺。此次祈福法會圓滿成功，更是讓住民前輩們暖心，深刻體會到「榮家一家親」與政府照顧榮民的德意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言