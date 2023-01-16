海空軍新防寒大衣均為GORT-TEX惟陸軍不是 軍方解釋了
本報昨(15)日報導陸軍換裝防寒大衣，受到關注，由於司令部出示衣物照片有GORT-TEX材質認證字樣，但官兵反應收獲的衣物並非GORT-TEX材質，引發反彈。軍方坦承，當時招標時確有GORT-TEX廠參與投標，但經過評選測試，由非使用GORT-TEX材質的FILA得標，原因是經測試後，該廠使用的布料，在防風保暖防水方面「優於GORT-TEX等級」，因此得標。
軍方為新發志願役官兵每人一件的防寒大衣出示照片，由於衣物上有明顯GORT-TEX材質標示，經詢司令部確認後，本報據以發布訊息。
但陸續有陸軍官兵向本報反應，其公發的防寒大衣屬FILA品牌，並衣物上並無GORT-TEX材質標示，認為軍方誤導基層。許多官兵認為，海、空軍新發防寒大衣皆GORT-TEX認證布料，惟獨陸軍不是，感到處遇有所落差，引發反彈。
軍方私下解釋，新款防寒大衣招標時確有GORT-TEX廠參與投標，但經過評選測試，由非使用GORT-TEX材質的FILA得標，原因是經測試後，該廠使用的布料，在防風保暖防水方面「優於GORT-TEX等級」，因此得標。陸勤部正在綜整相關報告資料，將透過管道向官兵說明。
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