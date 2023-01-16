獨／屏縣敬軍餐敘吃出性騷擾？ 兩將校挨告遭拔官調職
屏東縣府敬軍餐會竟吃出軍民糾紛，陸軍八軍團副指副指揮官莊有凱少將、屏東縣後備指揮部指揮官莊文和上校，日前出席屏東縣政府敬軍餐敘，會後卻遭縣府女秘書向陸軍司令部投訴將校酒後在席間涉嫌騷擾。據了解，其中莊有凱是不慎將手搭在女秘書肩上，司令部除將啟動性平機制並揚言嚴懲追究外，也先將兩人拔官調職，靜候調查。
據了解，蔣有凱、莊文和本月9日分別受邀代表部隊出席屏東縣府112年春敬軍聯誼餐會，與會者除縣長周春米外，還包括屏東駐區包括後備指揮部各部隊主官、縣府局處長卅餘人與會。縣府會後發布的照片看來氣氛融洽，莊有凱也代表部隊接受周春米敬軍慰勞並合影。
不料，數日後縣府一位女性秘書向陸軍司令部提出申訴，指莊有凱、莊文和當日酒後涉嫌騷擾她，要求軍方處理。而經初步了解，當日莊有凱有飲酒但酒量堪稱自持，沒有酒醉，男女雙方是在互動時，少將出手碰觸了女性秘書肩膀，讓對方感到不適。據了解，縣府也支持員工向軍方提出申訴。
陸軍司令部今天初步證實此事，並進一步表示，第八軍團指揮部副指揮官及屏東縣後備指揮部指揮官等兩名軍官，日前出席地方民事餐會，期間舉止不當遭投訴。陸軍司令部獲悉後，極為重視，立即納編法務、督察人員釐清事證；兩人現已調離現職，後續將依調查結果，嚴懲追究，絕不輕容。
司令部表示，對於高階幹部未能謹言慎行，引發事端，陸軍司令部深刻檢討，將依法、依程序儘速召開性騷擾申訴會，以嚴肅態度公正處理，維護當事人權益。
陸軍八軍團去年曾發生前副指揮官黃忠實因昔日袍澤邀約誤蹈爭議場所，因此遭到調職；如今新任副指揮官莊有凱又因敬軍酬酢誤蹈爭議，軍方禍不單行。據了解，已婚的莊有凱平日生活單純，並不擅應酬，事件帶給他個人與家庭極大壓力，相當後悔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言