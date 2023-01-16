獨／屏縣敬軍餐敘吃出性騷擾？ 兩將校挨告遭拔官調職

屏東縣府敬軍餐會竟吃出軍民糾紛，陸軍八軍團副指副指揮官莊有凱少將、屏東縣後備指揮部指揮官莊文和上校，日前出席屏東縣政府敬軍餐敘，會後卻遭縣府女秘書向陸軍司令部投訴將校酒後在席間涉嫌騷擾。據了解，其中莊有凱是不慎將手搭在女秘書肩上，司令部除將啟動性平機制並揚言嚴懲追究外，也先將兩人拔官調職，靜候調查。

據了解，蔣有凱、莊文和本月9日分別受邀代表部隊出席屏東縣府112年春敬軍聯誼餐會，與會者除縣長周春米外，還包括屏東駐區包括後備指揮部各部隊主官、縣府局處長卅餘人與會。縣府會後發布的照片看來氣氛融洽，莊有凱也代表部隊接受周春米敬軍慰勞並合影。

不料，數日後縣府一位女性秘書向陸軍司令部提出申訴，指莊有凱、莊文和當日酒後涉嫌騷擾她，要求軍方處理。而經初步了解，當日莊有凱有飲酒但酒量堪稱自持，沒有酒醉，男女雙方是在互動時，少將出手碰觸了女性秘書肩膀，讓對方感到不適。據了解，縣府也支持員工向軍方提出申訴。

陸軍司令部今天初步證實此事，並進一步表示，第八軍團指揮部副指揮官及屏東縣後備指揮部指揮官等兩名軍官，日前出席地方民事餐會，期間舉止不當遭投訴。陸軍司令部獲悉後，極為重視，立即納編法務、督察人員釐清事證；兩人現已調離現職，後續將依調查結果，嚴懲追究，絕不輕容。

司令部表示，對於高階幹部未能謹言慎行，引發事端，陸軍司令部深刻檢討，將依法、依程序儘速召開性騷擾申訴會，以嚴肅態度公正處理，維護當事人權益。