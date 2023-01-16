採購布雷系統 陸軍：因應嚴峻敵情威脅的必要手段

美國智庫蘭德公司發表一篇由國防部委託研究報告，發現超過25%美軍家庭曾遭遇食物不足（food insecurity）問題，以士官階級最嚴重，五角大廈深感震驚。由於近年通貨膨脹嚴重，家庭經濟挑戰愈來愈沉重，報告建議提高官兵經濟補貼，協助克服相關困境。這則消息隨即登上美軍的媒體星條旗報，以顯著篇幅刊載。 這份報告是美國國防部依據國會2020年度國防授權法案要求，委託蘭德進行研究。調查詢問官兵是否遭遇糧食不足問題，例如曾有多長時間因為手頭金錢不足，無法購買足夠的副食品，或是曾因缺錢而節餐縮食。結果發現，以2018年美國農業部的標準，有15.4%的受訪官兵屬於低糧食安全，10.4%屬於更糟的非常低等級…

2023-01-16 12:00