快訊

直播／疫情平穩下降中！今增本土確診15,409例、境外223例 40人病歿

台積電領軍權值股 台股漲102點收14,927點

屏縣敬軍餐敘吃出性騷擾？手搭縣府女秘書肩上 兩將校挨告遭拔官調職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

採購布雷系統 陸軍：因應嚴峻敵情威脅的必要手段

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
美國日前宣布售我「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），以便戰時在我國灘岸執行區域阻絕。但有專家認為，布雷系統有誤傷平民的疑慮。圖為布雷訓練畫面。圖／取自美國陸軍官網
美國日前宣布售我「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），以便戰時在我國灘岸執行區域阻絕。但有專家認為，布雷系統有誤傷平民的疑慮。圖為布雷訓練畫面。圖／取自美國陸軍官網

陸軍司令部今(16)日指出，戰時運用「火山布雷系統」，可有效反制共軍兩棲快速登陸，並結合我軍縝密之兵、火力，於敵登陸突破口及預想機動路線等，迅速實施「有限、機動及精準」布雷，非廣區域布設、且可有效防敵武力進犯，為因應嚴峻敵情威脅，保障家園財產安全的必要手段。

陸軍司令部表示，中共近年常態化運用軍機、軍艦，襲擾台灣周邊海、空域，並多次飛越海峽中線，執行針對性的三棲登陸演訓，武力犯台的能力及意圖均明顯增加。陸軍因應「敵情威脅」及「防衛作戰需求」，配合戰術、戰法研發，採購新式智能戰防雷，可大幅提升地面防衛作戰能力；且因系統具備「定時自毀」、「磁感應引爆」、「雷區標示」及「便於辨識與清除」等特性，與埋設地面下之傳統地雷不同，可避免我軍及民眾誤觸。

陸軍說，面對敵人武力威脅，官兵戮力建軍備戰，責無旁貸。部分人士錯誤解讀、扭曲採購「布雷系統」原意，傳散「美國強迫採購」、「違反渥太華公約」、「全台將布滿地雷」等謠言，徒令敵人竊喜而傷我民心士氣，陸軍深表遺憾。籲請國人同仇敵愾，支持國軍建軍備戰；陸軍有信心在獲裝新式戰具後，有效提升作戰成功公算，捍衛國家安全。

陸軍 國軍 海峽中線

延伸閱讀

國軍撥新款防寒大衣 空軍英倫GORT-TEX大衣帥度冠三軍

獨／台美軍事交流公開化 我赴美受訓軍官親子公開曝光

冷氣團襲台 陸軍新GORE TEX防寒大衣曝光

退役陸軍中校、空軍少將當共諜全認罪 法院判緩刑理由曝光

相關新聞

獨／屏縣敬軍餐敘吃出性騷擾？ 兩將校挨告遭拔官調職

屏東縣府敬軍餐會竟吃出軍民糾紛，陸軍八軍團副指副指揮官莊有凱少將、屏東縣後備指揮部指揮官莊文和上校，日前出席屏東縣政府敬...

螺螄粉包裝寫「你是中國人」 台灣基進批行政機關失靈

台灣基進秘書長王興煥今天說，在中國黑龍江省牡丹江市註冊的「摩爾霍普」公司代理中國螺絲粉食品進口台灣，包裝上印有「你是中國...

採購布雷系統 陸軍：因應嚴峻敵情威脅的必要手段

陸軍司令部今(16)日指出，戰時運用「火山布雷系統」，可有效反制共軍兩棲快速登陸，並結合我軍縝密之兵、火力，於敵登陸突破...

綠委：火山布雷系統反裝甲阻共軍登陸 非人員殺傷雷

美國批准售台M136火山布雷系統，有媒體報導稱政學界擔憂台灣會變地雷島。民進黨立委今天對上述言論予以駁斥，表示此次引進的...

被通膨吃掉了？美智庫揭1/4美軍家庭吃不飽 薪資待遇顛覆印象

美國智庫蘭德公司發表一篇由國防部委託研究報告，發現超過25%美軍家庭曾遭遇食物不足（food insecurity）問題，以士官階級最嚴重，五角大廈深感震驚。由於近年通貨膨脹嚴重，家庭經濟挑戰愈來愈沉重，報告建議提高官兵經濟補貼，協助克服相關困境。這則消息隨即登上美軍的媒體星條旗報，以顯著篇幅刊載。 這份報告是美國國防部依據國會2020年度國防授權法案要求，委託蘭德進行研究。調查詢問官兵是否遭遇糧食不足問題，例如曾有多長時間因為手頭金錢不足，無法購買足夠的副食品，或是曾因缺錢而節餐縮食。結果發現，以2018年美國農業部的標準，有15.4%的受訪官兵屬於低糧食安全，10.4%屬於更糟的非常低等級…

情報作戰單位遭精簡將額 情報學校校長少將降編為上校

國防部今（16）日發布修正「軍事情報學校組織規程」第7條條文，軍事情報學校校長由少將降編上校，同時刪除副校長職缺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。