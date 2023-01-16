國軍撥新款防寒大衣 空軍英倫GORT-TEX大衣帥度冠三軍

台灣持續攏照在冷氣團中，三軍近期撥發新規的GORT-TEX防寒大衣給官兵，空軍司令部說，空軍版的新式防寒大衣款式設計為英倫軍裝風格，官兵著防寒夾克時亦可展現軍容風紀，吸睛度十足，將在今年11月前撥發完畢，志願役官兵人手一件。

三軍去年起都陸續撥發新款防寒夾克，陸軍「原裝」夾克上直接繡有GORT-TEX字樣，市價接近萬元，但消息曝光後，有官兵反應領獲的大衣是FILA製造，沒有材質標示，懷疑新式防寒夾克的防水布料可能是其他廠商開發出來類似功能的材質，而非正牌GORE-TEX材質。

但陸軍司令部昨日表示，陸軍版的防寒大衣材質確實是防水防風透氣佳的GORE-TEX，部分產品雖無標示，但籲請官兵放心。

而相較陸軍，空軍近期開始撥發新式防寒夾克，衣領上就有GORE-TEX原廠吊牌。空軍司令部表示，

空軍近期開始換發的新式防寒夾克，高山、偏遠及北部地區業於111年12月16日撥發，中南部及其他部隊預劃113年11月底前撥發完畢。志願役官兵人手一件。

空軍司令部說，空軍新式防寒外套採GORT-TEX布料，外層防水面料可使表面水珠自然滑落防止水分浸透，官兵於低溫潮濕天候亦可達到良好保暖效果及乾燥舒適度。

空軍司令部說，新式防寒大衣內層布料薄膜具透濕透氣效果，官兵處於「高度身體活動」及「低溫高濕度」情況，可有效排出濕氣及熱氣保持乾爽，避免反潮現象及身體失溫風險。

空軍司令部說，空军版的新式防寒大衣內裡為羽絨衣，可提升保暖值及降低衣服重量，並採防絨設計，可避免羽绒穿刺情況並提升蓄熱恆溫及耐用性。