憲兵指揮部部慶 快反連新型挑戰者重型機車首度曝光
憲兵指揮部今（16）日舉行91週年部慶，在台北舉行慶祝活動，憲兵快速反應連去年11月接裝的美製挑戰者重型機車，首度曝光。
憲兵部慶大會今天安排「忠貞樂團」、「國防部心戰大隊藝工隊」演出，並表揚「績優荷松總會幹部」、「60週年菁英、刑鑑中心顧問及善行義舉人員」、「績優後憲」、「加入憲兵60、50、40週年前輩」及「績優備役幹部」等獎項。
活動同時進行規劃戰力展示，除邀請「聖約翰民俗運動代表隊」舞獅表演及憲兵戰鼓隊揭開序幕，接續由官兵實施「分列式」、「緝毒犬綜合演練」、「警衛大隊八極拳術戰技操演」、「快反連重機展演」、「憲訓中心儲士班50期戰技操演」、「憲兵特勤隊反恐操演」等操演項目。新型重機首度曝光。
憲兵202指揮部所屬「快速反應連」是國軍唯一以重機執行戰備任務和禮賓勤務的連隊，並配備紅隼火箭彈，原使用65輛YAMAHA 1300CC重型機車「皇家之星」，由於已使用10餘年，因應戰場任務需求調整，因此耗資6000萬元採購美製印第安「挑戰者」重型機車。新接裝的重機今天在部慶活動首度曝光，按不同車衣分有禮賓型、叢林迷彩與城市迷彩型。
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