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獨／台美軍事交流公開化 我赴美受訓軍官親子公開曝光

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
台美兩軍軍事交流合作頻密，我國固定派遣優秀軍官前往美國就讀陸軍戰爭學院，美陸戰軍戰院（U.S.Army War College）官方臉書粉專日前貼文披露國際班次學員參加校外家庭日參訪美國賓州農業展，貼文主照披露台灣派去正在受訓的陸軍步兵中校呂仲豪，他抱著女兒與其他國際學員一起曝光。圖／取自美國戰院臉書粉專
台美兩軍軍事交流合作頻密，我國固定派遣優秀軍官前往美國就讀陸軍戰爭學院，美陸戰軍戰院（U.S.Army War College）官方臉書粉專日前貼文披露國際班次學員參加校外家庭日參訪美國賓州農業展，貼文主照披露台灣派去正在受訓的陸軍步兵中校呂仲豪，他抱著女兒與其他國際學員一起曝光。圖／取自美國戰院臉書粉專

台美兩軍軍事交流合作頻密，我國固定派遣優秀軍官前往美國就讀陸軍戰爭學院，美陸戰軍戰院（U.S.Army War College）官方臉書粉專日前貼文披露國際班次學員參加校外家庭日參訪美國賓州農業展，貼文主照披露台灣派去正在受訓的陸軍步兵中校呂仲豪，他抱著女兒與其他國際學員一起曝光。

美戰院的貼文表示，該院國際學員參與賓州的農業展，是作為課程田野調查的一部分，旨在讓他們了解美國社會的多樣性。貼文使用了三張國際學員家庭參訪農業展照片，其中主照用的是來自台灣學員抱著孩童的照片。美軍將我接受高階指參學員曝光並不多見。

據了解，圖中的陸軍軍官是陸官89年班的步兵中校呂仲豪，曾任駐夏威夷聯絡官，配偶為尼加拉瓜籍。

我國首位自美國陸軍戰爭學院畢業者為1991年班的前陸軍副總司令劉湘濱中將，後續晉升將官還有1995年班的前國安局長楊國強、1996年班的前國安會副秘書長陸小榮、2001年班的前裝甲586旅少將旅長林建全，2007年班的前陸軍8軍團少將副指揮官郭力升等。

國軍現役目前擁有美國陸軍戰爭學院資歷的優秀將官，包括2010年班現任八軍團少將參謀長余劍鋒、 2011年班機步234旅少將旅長黃文啟、2012年班裝甲564旅少將旅長李有金、2013年班43砲兵指揮部少將指揮官張冠軍。現任國防部長邱國正就是美陸軍戰院的傑出校友。

陸軍 美國 戰爭

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