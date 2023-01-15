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國防部預告修法 為今年女性志願接受教召作準備
國防部日前預告「陸海空軍軍官士官服役條例第55條修正草案」，為今年女性志願接受教育召集作準備。
現行女性志願役官兵退伍後不用教育召集，遭立委質疑違反性平原則，國防部長邱國正月前在立法院表示，今年將先以幾十人或一個連的規模，試辦女性教召，視成效再擴大實施。
國防部表示，為配合國軍女性後備軍人教育召集政策，及考量志願服軍官役、士官役者，其停役或退伍後之後備編管公平性，因此修正該條例第55條，將女性軍官、士官退伍後均納入預備役編管。
國防部表示，為提升後備部隊召訓成效目標，及女性後備軍人列管公平性，女子依其志願服軍官役、士官役，其依規定停役或退伍後，適用「陸海空軍軍官士官服役條例」第12條服預備役規定，並納入後備編管。
修正案中規定：女子已於本條例中華民國○年○月○日修正施行前，已考入軍事校院或入營，基於信賴保護原則，並維護其權益，仍依其志願服預備役。
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