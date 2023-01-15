冷氣團襲台 陸軍新GORE TEX防寒大衣曝光
冷氣團襲台，今天鋒面通過及冷氣團南下，北台灣寒冷，陸軍月前開始換發的新式防寒夾克曝光，服裝先行撥補外離島、高山偏遠及北部第三作戰區所屬部隊，其他部隊今年8月底前換發完成。
陸軍這件草綠防寒夾克屬GORE TEX材質，防水防風，剪裁版型明顯屬有運動性質，與陸軍過去厚重棉質的迷彩防寒大衣明顯不同，造型有世代上的差別。
陸軍司令部表示，為提升官兵穿著品質，且現行的「迷彩防寒大衣」使用迄今已逾15年，司令部結合民間具防潑水透氣機能及保暖布料材質，研改設計此一新式防寒夾克，並撥發陸軍志願役官士兵每人一件。
陸軍司令部表示，此案去（111）年已先行撥發外離島、高山偏遠及第三作戰區所屬部隊，餘單位預於今（112）年8月前撥補完畢。
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