【專家之眼】解讀美軍陸戰隊整編駐琉球濱海作戰團

美國與日本11日在華府舉辦外交與國防首長2加2會談，會後聯合聲明中確認2024年開始將駐防琉球之部分海軍陸戰隊兵力移防進駐關島；但卻同時將現有駐防琉球之美國海軍陸戰隊編制與作戰序列，整編成為兩個「海軍陸戰隊濱海作戰團」(MLR：Marine Littoral Regiment)，其中一個團繼續部署在琉球，另一團將移防關島。此項兵力整編其實顯現出美國在亞太地區作戰理念調整指向，值得吾人加以關注。

依據媒體報導，美國海軍陸戰隊預計將目前駐防於琉球韓森營房(Camp Hansen)之第12海軍陸戰砲兵團，透過編裝調整讓其成為第12濱海作戰團(12th Marine Littoral Regiment)；而美國海軍陸戰隊亦在美日2加2會談當日，在其官方網站順勢以「海軍陸戰隊濱海作戰團」(Marine Littoral Regiment [MLR])為題之網頁，對外公開濱海作戰團與「陸戰隊遠征團」(MEU：Marine Expeditionary Unit)之編裝對比表，並且詳細說明濱海作戰團之任務屬性。(網址：https://www.marines.mil/News/News-Display/Article/2708146/marine-littoral-regiment-mlr/)

美國海軍陸戰隊濱海作戰團係依據該軍種以「兵力設計2030」(Force Design 2030)為題，所規劃兵力整建案所組建之最新兵力建制編組構想。其可遂行遠征前進基地作戰(EABO：Expeditionary Advanced Base Operations)與打擊作戰、協調防空與導彈防禦作戰行動，並支援海域狀況掌握、水面作戰以及資訊環境下各類作戰。

因此在2022年時美國海軍陸戰隊已經在夏威夷，運用當地駐防之陸戰隊兵力，開始推動濱海作戰團編裝驗證，此次再加上未來預計駐防琉球以及關島兩個濱海作戰團，整個編裝驗證作業都會在美國海軍陸戰隊第三遠征軍(III Marine Expeditionary Force [MEF])所轄兵力體系下實施，經過驗證確認其可行性後，才會陸續在美國海軍陸戰隊其他兵力體系進行編裝調整作業。

但在此同時，美國海軍陸戰隊仍然會繼續維持既有作戰編組，亦就是從陸戰隊遠征軍(MEF)就其建制兵力，編組出不同兵力搭配組合而成之任務特遣部隊，通常就是前述之陸戰隊遠征團(MEU)，作為對外實施兵力投射任務基本單位，其運作將與濱海作戰團並行不悖。

因此美國海軍陸戰隊官方網站將陸戰隊遠征團兵力架構與濱海作戰團相互對比，其實就會讓許多軍事觀察者誤認其具有相互替代性，特別是在特定欄位中，看起來像是裁減陸戰隊遠征團所轄，由陸戰隊加強航空混合編組中隊(reinforced composite squadron)所擔任之航空作戰兵力(Aviation Combat Element)，在兵力編組上與濱海作戰團所轄濱海防空營(Littoral Anti-Air Battalion)對比，更是會使人誤判美國海軍陸戰隊將要捨棄兵力投射時所不可缺，但又是由本身所轄航空作戰兵力，轉換成守備作戰屬性才能派上用場之濱海防空營。

更糟糕的是與陸戰隊遠征團所轄，由加強營級作戰隊(reinforced battalion landing team)為骨幹，作為地面作戰與兩棲兵力投射主任務部隊之地面作戰兵力(Ground Combat Element)，又與濱海作戰團所轄，配屬岸基反艦導彈發射單位之濱海戰鬥隊(Littoral Combat Team)對比並列，更是加深誤解到有理說不清地步。

許多軍事觀察家與政治評論者必然會從美國海軍陸戰隊兵力調整案，特別是駐防琉球兵力移防關島上大做文章，但就美國海軍陸戰隊將琉球駐防兵力改編，設立濱海戰鬥團並調整任務屬性來看，強化其地區守備以及反制周邊海域作戰能力確實相當明確，但是否就因此弱化美國海軍陸戰隊遂行兩棲作戰，實施兵力投射戰力，其實就其仍然維持陸戰隊遠征團兵力架構來看，其實並無任何顯著影響。

其實美國軍事戰力在近年來受困於維持預算不足，投資新型儎臺發展過程並不順利，許多系統與儎臺實際表現都不理想，驗收測試無法過關，同時正常維修保養期程，受到經費與作業能量縮減影響，讓在修兵力無法順利出廠，服勤單位進廠保修不斷推遲，造成兵力調派與維修整備上惡性循環現象，這才是真正影響美軍戰備與作戰實力重要因素。

所以從美國海軍陸戰隊兵力整建案上看來，美國海軍陸戰隊亦希望能夠精打細算經營其戰力，所以透過整編兵力，設立作戰編組與建制編裝緊密結合，其實就是因為兵力調派上彈性空間逐漸縮減所致。特別是在琉球維持海軍陸戰隊常駐兵力，其中夾雜甚多地方政治因素，當地社會阻力還是相當嚴重，未來能否順利執行，還是存在甚多變數。但絕對不是拿濱海作戰團去取代能夠遂行兩棲兵力投射之陸戰隊遠征團，則是千真萬確不能胡亂類比！