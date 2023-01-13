蔡總統：面對中國軍事威脅 不挑起爭端、堅定捍衛主權

蔡英文總統今天前往新竹空軍第二聯隊與陸軍北測中心勗勉國軍。蔡總統表示，面對中國的軍事威脅，政府的立場很清楚，不會升高衝突，也不會挑起爭端，但會堅定地捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的陣線。

蔡總統指出，共軍在台海周邊，持續進行軍事活動，國軍嚴密監控，並且沉著因應，持續戰備訓練。今天來到這裡，就是要讓國人看見，中華民國國軍的精實表現，請國人同胞安心，也要感謝國軍弟兄姊妹的付出。同時也要重申，台海及區域的和平穩定，是兩岸的共同責任，也是國際社會的共同期待。

蔡總統說，前兩週到澎湖及嘉義，了解陸軍兩棲偵察營的「實戰化射擊演練」，以及機步234旅的「機步排應援作戰實兵演練」。今天來到陸軍北測中心，看到裝甲542旅的「聯兵營戰鬥射擊演練」，運用高科技的「實兵模擬接戰系統」，讓聯合兵種協同作戰，在想定場景進行驗證，並在演練之後，即時回顧及反覆檢討，提升訓練成效。

蔡總統表示，這些訓練內容跟訓練方法的提升和調整，都是因應當前戰備需求，未來義務役恢復一年後，依照任務需求，也會接受這樣的訓練。也要請國防部，在這一年務必在訓場、訓量及訓能，做到質與量的強化和提升，讓國軍部隊有更紮實，以及更有效率的訓練。

蔡總統指出，今天也看到空軍第二聯隊，在年度戰術總驗收，得到「空戰王」及「箭靶王」榮譽的優秀教官，充分展現二聯隊平時紮實的訓練成果。近期共機擾台，二聯隊也在第一時間升空應對，捍衛我國的領空。此外，也要感謝國軍桃園總醫院新竹分院，在疫情期間，執行篩檢、診治和疫苗接種任務，落實國軍「防疫視同作戰」的精神。