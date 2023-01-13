國防體系將因內閣總辭異動？軍方思維：一動不如一靜

完成恢復徵兵制，傳國防部長邱國正將卸任現職，轉任國防安全研究院董事長，遺缺在檯面上有參謀總長陳寶餘、國防大學校長劉志斌、國安會諮詢委員黃曙光等人選可接任。但軍方也傳出，面對兩岸嚴峻軍事情勢，軍方高層一動不如一靜。

國防部長辦公室幹部去年七月間一口氣分別進行調職或晉升，外界關注內閣改組後，尤其是在完成恢復徵兵規畫後，傳邱國正可能卸任。軍內盛傳陳寶餘、黃龧光、劉志斌是接任熱門人選。

陳寶餘是專案延任的總長，今年四月到期，順勢接任部長時機成熟；督導潛艦國造的黄曙光是最資深的上將，和曾任總統府侍衛長的劉志斌均受層峰信賴。但劉志斌比陳寶餘低四個年班，接任部長有倫理問題，黄曙光期別最資深，但能否在潛艦國造船段組合的關鍵期兼顧軍務，須視層峰國安團隊意見。

兩岸軍事對峙嚴重，共機共艦出海頻繁，國軍戰訓壓力陡升，軍政軍令一元化的國防部長必須指揮作戰，非但純文人部長接任的時機有疑慮，目前由其他將領接任，陣前換將的妥適也必須關照，尤其可能引發外界對邱國正執行蔡英文延長兵役政策後，卻必須下台的政治訾議，也必須有所酙酌。

但從陸軍近期提前將兩個接訓義務役新兵的步兵旅提前編成，顯示陸軍有焦慮，擔心當前陸軍主政局面若有變化，兵力資源分配規劃也會有變，因此搶先落實編制，邱國正、陳寶餘等陸軍高層輪替因此顯得具象化。