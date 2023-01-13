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美軍：北京持續施壓台灣 需認真看待危險程度

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國印太司令部情報處長史達曼11日表示，中國大陸持續施壓台灣，需認真看待其危險程度；國務院發言人普萊斯（Ned Price）12日表示，中國大陸意圖破壞台海現狀，美國會與盟友合作，採取冷靜果斷做法，維護台海和平穩定。

史達曼（Michael Studeman）11日在智庫情報與國安聯盟（INSA）表示，中方持續在台灣周圍派遣飛機和巡邏隊，一方面對台灣施壓，一方面對美國和盟友傳達訊息，以表明北京立場。

「風險已經升高，我們必須非常嚴肅看待此一危險程度。」史達曼表示。

路透去年11月報導史達曼訪台訊息，而台灣國防部援例不評論；史達曼在智庫活動證實自己赴台與行政部門交流俄烏戰爭經驗，他說，台灣相當認真看待中國大陸造成的威脅。

史達曼肯定台灣將徵兵時間由4個月延長為12個月，他說，這可讓台灣人民獲得更好的訓練，像烏克蘭一樣，必要時能動員全社會反擊任何形式的侵略。

美日外長與防長11日在二加二安保諮商會議也討論台海情勢，美國國防部長奧斯丁表示，「我們看到（台灣）海峽的空中活動增加，我們看到台灣周圍的水面艦艇活動增加。但這是否意味著入侵迫在眉睫呢？我高度存疑。」

對此，普萊斯12日在記者會表示，兩者的說法都肯定為真，但他拒絕透露最新的情勢評估。

普萊斯表示，奧斯丁和國務卿布林肯11日都提到了，中國大陸近幾年來的專斷行徑，在美國看來，這是北京意圖破壞數十年來的台海現狀。

普萊斯表示，當中華人民共和國試著以具侵略性的舉動、挑釁的行為和直白的威脅來「蠶食（chip away）現狀」，美國會與日本在內的盟友，共同強化並維護幾十年的台海和平穩定。

普萊斯說，美國反對兩岸任一邊片面改變現狀，美國會持續以冷靜果斷的做法來維持台海的和平與穩定；其中，美日聯盟是不可或缺的，這更是印太區域和平、安全與繁榮的基石。

美國 台海

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