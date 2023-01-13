李棟樑慰問五指山慈湖頭寮 感謝官兵守護國魂

中華民國軍人之友社理事長李棟樑，12日前往台北、新北之交的五指山國軍示範公墓，慰勞國防部後備指揮部駐守當地的官兵。李棟樑向國軍已故將士靈位行禮，並到忠靈殿將官區，向109年空難去世的參謀總長沈一鳴上香，隨後致贈春節慰問金與禮品給軍墓管理組，並肯定官兵在五指山服務，替國家、國軍守護先賢先烈，是積功德的工作。這是李棟樑從民國103年接任軍友社理事長以來，第27度到五指山慰勞。

本周二（10日），李棟樑也與陸軍司令徐衍璞等軍方將領，前往桃園大溪的慈湖、頭寮陵寢，向蔣中正、蔣經國兩位故總統致祭。李棟樑年輕時曾在救國團工作，因此追隨時任救國團主任的蔣經國，因為這段因緣，他每年蔣經國忌日（1月13日）前後，都會到大溪謁陵，並且慰勞駐守官兵。