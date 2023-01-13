李棟樑慰問五指山慈湖頭寮 感謝官兵守護國魂

聯合報／ 記者程嘉文
軍友社榮譽理事長李棟樑，12日到五指山國軍示範公墓，致贈禮品向官兵賀年。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑，12日到五指山國軍示範公墓，致贈禮品向官兵賀年。記者程嘉文/攝影

中華民國軍人之友社理事長李棟樑，12日前往台北、新北之交的五指山國軍示範公墓，慰勞國防部後備指揮部駐守當地的官兵。李棟樑向國軍已故將士靈位行禮，並到忠靈殿將官區，向109年空難去世的參謀總長沈一鳴上香，隨後致贈春節慰問金與禮品給軍墓管理組，並肯定官兵在五指山服務，替國家、國軍守護先賢先烈，是積功德的工作。這是李棟樑從民國103年接任軍友社理事長以來，第27度到五指山慰勞。

本周二（10日），李棟樑也與陸軍司令徐衍璞等軍方將領，前往桃園大溪的慈湖、頭寮陵寢，向蔣中正、蔣經國兩位故總統致祭。李棟樑年輕時曾在救國團工作，因此追隨時任救國團主任的蔣經國，因為這段因緣，他每年蔣經國忌日（1月13日）前後，都會到大溪謁陵，並且慰勞駐守官兵。

軍友社現任理事長黃呈琮，則率同台北市進出口公會，上周五、六（6、7日）在澎湖慰勞駐軍，先後走訪陸軍澎防部、海軍146艦隊、空軍馬公基地等單位，致贈春節慰問金。中華民國進出口商業同業公會全國聯合會理事長王清水，12日則偕同理監事代表，由軍友社副秘書長謝明德陪同前往台南地區，慰問陸軍航空基地勤務廠及137步兵旅，感謝官兵一年來的付出與辛勞。

軍友社理事長黃呈琮與北市進出口公會敬軍團，7日訪問空軍馬公基地，在天駒部隊的經國號戰機前合影。圖/軍聞社
軍友社理事長黃呈琮與北市進出口公會敬軍團，7日訪問空軍馬公基地，在天駒部隊的經國號戰機前合影。圖/軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑，10日晉謁蔣中正故總統陵寢，獻花上香致祭。圖/軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑，10日晉謁蔣中正故總統陵寢，獻花上香致祭。圖/軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑，12日到五指山國軍示範公墓，向忠烈將士總靈位上香。圖/軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑，12日到五指山國軍示範公墓，向忠烈將士總靈位上香。圖/軍聞社

國軍 蔣經國 陸軍

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