聽新聞
test
0:00 / 0:00
採購火山布雷系統 陸軍：獲裝後「負責任」運用
陸軍司令部今天表示，陸軍採購「火山布雷系統」是用於「戰時」執行灘岸區域阻絕，以阻滯敵兩棲載具快速登陸行動，獲裝後將在兼顧人道主義及作戰需求下，負責任的運用此項裝備，籲請國人共同支持。
陸軍司令部表示，近期媒體及網路針對陸軍採購「火山布雷系統」多有討論，但部分觀點顯有誤解。
陸軍司令部說，陸軍因應敵情威脅與防衛作戰需求，於民國107年啟動「火山布雷系統」採購規劃，係用於「戰時」執行灘岸區域阻絕，該系統具備「布設面積廣」、「作業時間短」及「裝甲防護能力」等特性，可大幅縮減作業人力及時間，肆應戰場狀況，阻滯敵兩棲載具快速登陸行動，爭取最大成功公算。
陸軍司令部說，目前國際使用布雷系統計有美國、英國、法國、德國、義大利及韓國等國家，陸軍此次對美採購的「火山布雷系統」為全新美軍現役裝備，屬反戰車、甲車車輛地雷，打擊目標為敵裝甲車輛，非人員殺傷性地雷，且為金屬製品，並具定時自毀功能，在作戰時，採計畫性布設，以雷區標示方式，可避免我軍及民眾誤觸，亦便於戰後清除。
陸軍司令部表示，近期外界部分觀點及解讀，徒增民眾誤解，對全民同心防衛家園，並無益處，陸軍司令部強調，採購布雷系統符合國內及國際相關法規，在獲裝後，將在兼顧人道主義及作戰需求下，負責任的運用此項裝備，嚇阻敵軍侵犯，籲請國人共同支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言