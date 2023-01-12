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影／國造「兩棲船塢運輸艦」玉山艦首度開箱

攝影中心／ 記者季相儒／高雄即時報導
玉山艦首度公開S-70C反潛直升機起落艦。記者季相儒／攝影
玉山艦首度公開S-70C反潛直升機起落艦。記者季相儒／攝影

國軍112年春節加強戰備活動，上午在高雄左營軍港首度開放新接裝的「兩棲船塢運輸艦」玉山軍艦，首度公開艦上內裝以及實施直升機起落艦、LCM艇泛水卸載等操演，尤其LCU通用登陸艇示範裝載機動反艦飛彈車，讓外界注意到運輸艦投射兵火力到外島的能量。

海軍司令部表示，我國新型兩棲船塢運輸艦，由台灣國際造船股份有限公司承造，具備外、離島貨物運補及人員運輸、救災、臨時野戰醫院設立及國際人道救援等功能，戰時依令編成兩棲特遣部隊，遂行兩棲作戰任務，執行增、應援及外離島作戰。

玉山軍艦少校作戰長顏兑祺受訪表示，玉山軍艦為我國國艦國造的新型兩棲船塢登陸運輸艦，具備特有的匿蹤造型與功能、高效能的機動和裝載投射能力，海艦二型防空飛彈、複合式桅塔內等戰系裝備，充分展現玉山軍艦加入海軍戰鬥序列後，將可有效提升整體戰力。

同時在艦上裝備陳展，展示LCU通用登陸艇搭載雄二、雄三飛彈發射車組、搭載MK154 Mod1掃雷套件的AAVP7兩棲突擊車、RVT可攜式影像接收站等裝備。

玉山艦示範LCM艇泛水卸載。記者季相儒／攝影
玉山艦示範LCM艇泛水卸載。記者季相儒／攝影
搭載MK154 Mod1掃雷套件的AAVP7兩棲突擊車。記者季相儒／攝影
搭載MK154 Mod1掃雷套件的AAVP7兩棲突擊車。記者季相儒／攝影
LCM登陸艇泛水卸載。記者季相儒／攝影
LCM登陸艇泛水卸載。記者季相儒／攝影
海軍陸戰隊進行實戰化操演。記者季相儒／攝影
海軍陸戰隊進行實戰化操演。記者季相儒／攝影
海軍陸戰隊使用紅雀二型無人機系統進行偵蒐。記者季相儒／攝影
海軍陸戰隊使用紅雀二型無人機系統進行偵蒐。記者季相儒／攝影
AAVP7兩棲突擊車。記者季相儒／攝影
AAVP7兩棲突擊車。記者季相儒／攝影
玉山艦上的健身房。記者季相儒／攝影
玉山艦上的健身房。記者季相儒／攝影
玉山艦上的野戰醫院。記者季相儒／攝影
玉山艦上的野戰醫院。記者季相儒／攝影
海軍陸戰隊進行實戰化操演。記者季相儒／攝影
海軍陸戰隊進行實戰化操演。記者季相儒／攝影
玉山艦首度開箱。記者季相儒／攝影
玉山艦首度開箱。記者季相儒／攝影
玉山艦上搭載的LCM登陸艇。記者季相儒／攝影
玉山艦上搭載的LCM登陸艇。記者季相儒／攝影
玉山艦的艦尾配備廣闊的塢艙，可裝載4輛LCM登陸艇、1輛LCU通用登陸艇。記者季相儒／攝影
玉山艦的艦尾配備廣闊的塢艙，可裝載4輛LCM登陸艇、1輛LCU通用登陸艇。記者季相儒／攝影
玉山艦上的海劍二防空飛彈。記者季相儒／攝影
玉山艦上的海劍二防空飛彈。記者季相儒／攝影
AAVP7兩棲突擊車示範裝載上玉山艦。記者季相儒／攝影
AAVP7兩棲突擊車示範裝載上玉山艦。記者季相儒／攝影
玉山軍艦少校作戰長顏兑祺受訪表示，玉山軍艦為我國國艦國造的新型兩棲船塢登陸運輸艦，具備特有的匿蹤造型與功能、高效能的機動和裝載投射能力，海艦二型防空飛彈、複合式桅塔內等戰系裝備，充分展現玉山軍艦加入海軍戰鬥序列後，將可有效提升整體戰力。記者季相儒／攝影
玉山軍艦少校作戰長顏兑祺受訪表示，玉山軍艦為我國國艦國造的新型兩棲船塢登陸運輸艦，具備特有的匿蹤造型與功能、高效能的機動和裝載投射能力，海艦二型防空飛彈、複合式桅塔內等戰系裝備，充分展現玉山軍艦加入海軍戰鬥序列後，將可有效提升整體戰力。記者季相儒／攝影
玉山艦上的駕駛室。記者季相儒／攝影
玉山艦上的駕駛室。記者季相儒／攝影
海軍陸戰隊進行實戰化操演，發射紅隼火箭。記者季相儒／攝影
海軍陸戰隊進行實戰化操演，發射紅隼火箭。記者季相儒／攝影

軍艦 雄三飛彈 海軍 國軍

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