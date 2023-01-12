影／國造「兩棲船塢運輸艦」玉山艦首度開箱
國軍112年春節加強戰備活動，上午在高雄左營軍港首度開放新接裝的「兩棲船塢運輸艦」玉山軍艦，首度公開艦上內裝以及實施直升機起落艦、LCM艇泛水卸載等操演，尤其LCU通用登陸艇示範裝載機動反艦飛彈車，讓外界注意到運輸艦投射兵火力到外島的能量。
海軍司令部表示，我國新型兩棲船塢運輸艦，由台灣國際造船股份有限公司承造，具備外、離島貨物運補及人員運輸、救災、臨時野戰醫院設立及國際人道救援等功能，戰時依令編成兩棲特遣部隊，遂行兩棲作戰任務，執行增、應援及外離島作戰。
玉山軍艦少校作戰長顏兑祺受訪表示，玉山軍艦為我國國艦國造的新型兩棲船塢登陸運輸艦，具備特有的匿蹤造型與功能、高效能的機動和裝載投射能力，海艦二型防空飛彈、複合式桅塔內等戰系裝備，充分展現玉山軍艦加入海軍戰鬥序列後，將可有效提升整體戰力。
同時在艦上裝備陳展，展示LCU通用登陸艇搭載雄二、雄三飛彈發射車組、搭載MK154 Mod1掃雷套件的AAVP7兩棲突擊車、RVT可攜式影像接收站等裝備。
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