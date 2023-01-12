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海軍「兩棲船塢運輸艦」玉山軍艦 LCM艇泛水卸載首曝光

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍因應國軍112年春加強戰備活動，上午在高雄首度開放新接裝的「兩棲船塢運輸艦」玉山軍艦，首度公開實施LCM艇泛水卸載等操演。記者季相儒/攝影
海軍因應國軍112年春加強戰備活動，上午在高雄首度開放新接裝的「兩棲船塢運輸艦」玉山軍艦，首度公開實施LCM艇泛水卸載等操演。記者季相儒/攝影

海軍因應國軍112年春加強戰備活動，上午在高雄首度開放新接裝的「兩棲船塢運輸艦」玉山軍艦，公開實施直升機起落艦、LCM艇泛水卸載等操演，部隊同時進行陸戰隊實戰化操演。

海軍司令部表示，我國新型兩棲船塢運輸艦，由台灣國際造船股份有限公司承造，具備外、離島貨物運補及人員運輸、救災、臨時野戰醫院設立及國際人道救援等功能，戰時依令編成兩棲特遣部隊，遂行兩棲作戰任務，執行增、應援及外離島作戰。

海軍司令部說，隨艦的LCM高速鋁合金機械登陸艇，平時執行各項兩棲演訓及支援民間重大工程所需的重型機具與物資運送等任務；戰時納編聯合兩棲特遣部隊，支援友軍執行兩棲突襲作戰任務。

上午活動除裝備陳展外，還讓參訪者實際體驗LCM航渡及搶灘暨搭乘AAVP7兩棲突擊車。

玉山軍艦少校作戰長顏兑祺受訪表示，玉山軍艦為我國國艦國造的新型兩棲船塢登陸運輸艦，具備特有的匿蹤造型與功能、高效能的機動和裝載投射能力，海艦二型防空飛彈、複合式桅塔內等戰系裝備，充分展現玉山軍艦加入海軍戰鬥序列後，將可有效提升整體戰力。

活動同時實施裝備陳展，展示雄二、雄三飛彈發射車組、搭載MK154 Mod1掃雷套件的AAVP7兩棲突擊車、RVT可攜式影像接收站等。

海軍因應國軍112年春加強戰備活動，上午在高雄首度開放新接裝的「兩棲船塢運輸艦」玉山軍艦，首度公開實施LCM艇泛水卸載等操演。記者季相儒/攝影
海軍因應國軍112年春加強戰備活動，上午在高雄首度開放新接裝的「兩棲船塢運輸艦」玉山軍艦，首度公開實施LCM艇泛水卸載等操演。記者季相儒/攝影

海軍司令部 軍艦 玉山

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