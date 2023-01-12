影／陸軍333旅戰鬥偵巡野外訓練 春節前夕持續加強演練

為了因應共軍武力威脅，國軍各作戰區頻頻實施戰備偵巡任務，陸軍機步第333旅今天清晨執行例行戰備偵巡任務，演練空降場遭敵特工滲透後，運用地形優勢迅速機動進入戰術位置，此外官兵也將雲豹八輪甲車、悍馬車開上一般道路，熟悉戰場環境，國軍在春節前夕持續演練，就是要讓國人平安快樂歡度新年。

日前美國CNN報導美軍兵棋推演共軍在2026年入侵台灣，結果顯示除了國軍，亦將造成美軍、共軍及日本自衛隊傷亡慘重，最近中共頻頻以船艦、戰機侵擾台灣防空識別區，甚至多次逾越台灣海峽中線，嚴重影響區域和平穩定，國軍近年除對美採購新式武器外，也提升訓練強度，防範共軍武力侵台。軍方將領透露，目前每天全台約20個戰鬥部隊實施營外機動偵巡，以及「排帶班」戰備偵巡，強化班獨力戰鬥能力。

過去軍用車輛與戰鬥裝甲車都在營區進行訓練，幾乎不會開出營區，但近年為防範中共犯台，軍方為了讓全台戰鬥部隊熟悉各作戰區內的道路環境，開始實施戰備偵巡，將各式雲豹八輪甲車、戰車，甚至自走砲車在民間一般道路機動行駛，以熟悉衛戍區特性。今天陸軍333旅出動包括CM32、33輪型甲車、輕型戰術輪車、悍馬車等裝備，前往幾十公里外的昌隆農場實施打擊，演練科目包含沙盤推演、口述命令下達、戰備裝載、戰術行軍、狀況演練等，以強化戰備部隊臨戰能力。現場教官以「排帶班」戰鬥偵巡隊訓練，達到「班」的獨力戰鬥能力，讓班戰鬥偵巡隊能獨力完成小規模突襲行動，共同殲滅來犯的敵軍小部隊。