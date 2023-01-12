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國防部：無人機與蘇愷30戰機擾我北部空防

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部提供
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部提供

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，昨有6架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域，其中有1架次TB-001無人機、2架次蘇愷-30戰機持續在北部空域挑釁我空防。

國防部表示，1月11日6時至今（12）日6時止，國軍偵獲共機15架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有6架次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部同時公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，台灣海峽中線北側空域有1架次TB-001無人機、2架次蘇愷-30戰機越過中線即行飛返西側，中線南側則有2架次殲-10戰機的飛行航跡如出一轍。另有1架次運-8反潛機自中線南側進入我西南空域。

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