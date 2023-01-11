影／陸軍聯兵營反機降訓練 國造戰術無人機首曝光

使國人瞭解國軍官兵春節期間強化戰備實況，國防部在天山營區進行演訓，由裝甲564旅聯兵三營戰備部隊藉模擬反機降作戰「仿真實戰」場景，實施縮短距離「實兵對抗」訓練，重點於聯合指管、防空作戰、聯合戰場情監偵、遠距狙殺、聯合火力打擊、戰車戰鬥隊攻擊、戰鬥隊形變換及火力追擊等科目，以顯示「聯合兵種營」獨立作戰能力。

本次模擬敵軍以機降方式進行突擊，戰備部隊接獲作戰命令後，首先由防空雷達、飛彈實施偵蒐及防情傳遞防空攔截任務，確保周邊地區安全，接續由監偵排運用戰術型無人飛行載具針對敵方第一線陣地實施偵察，並回傳即時偵蒐影像，判明敵軍動態及主力所在位置，掩護後續主力發起攻擊。

接續M1045拖式飛彈車對敵堅固工事射擊，在M56渦輪發煙車掩護下，CM11戰車及CM33、CM34裝步戰鬥車對敵發起攻擊，奪取目標，最後配合陸航AH-1W攻擊直升機對潰退敵軍實施火力追擊，肅清陣地敵軍。

裝甲564旅少將旅長李有金受訪時表示，裝甲少康部隊完成聯合作戰演訓，有信心應對挑戰，戰備無假期，少康部隊絕對堅守崗位。目前這款無人機是由中科院研發，性能優異，裝備在聯兵營級。

聯兵營火力連監偵排副排長馬榕蔚受訪表示，無人機可偵蒐視距外的敵軍目標並回傳相關資訊，官兵約受訓兩週即可成為無人機操作手，並規劃兩年複訓一次，且操作起來手感良好，對於國造產品相當有信心。

根據公布的新型戰術型近程無人飛行載具資料，機體長180公分、寬39公分、高55.7公分，速度每小時最高64公里、飛行高度最高1500公尺、抗風級數為蒲氏抗風6級以下、防水為時雨量每小時10mm以下、機體重量25公斤、續航力60分鐘。