陸軍「反機降」操演 秀野戰防空聯合指管動員

國軍南部第四作戰區今天透過裝甲564旅聯兵營操演，展示陸軍「反機降」等野戰防空程序。包括戰術型近程無人機載具都納入操演。

但這項操演的「防空作戰」，仍是以舊型待汰除的檞樹飛彈車、萊茲雷達車擔綱，八軍團以「獵隼專案」為名換裝的劍二陸射型防空飛彈，並未納入操演展示。

陸軍564旅今天實施「國軍112年春節加強戰備媒體邀訪活動」，動員部隊以縮小距離操演的模式，示範「反機降」的實兵對抗訓練。

第四作戰區表示，模擬反機降作戰「仿真實戰」場景，實施縮短距離「實兵對抗」訓練，置重點於聯合指管、防空作戰、聯合戰場情監偵、遠距狙殺、聯合火力打擊、戰車戰鬥隊攻擊、戰鬥隊形變換及火力追擊等課目，以顯示「聯合兵種營」遂行獨立作戰能力。

第四作戰區表示，此次訓練模擬敵軍猝然以機降方式進行突擊，戰備部隊於接獲作戰命令後，首先由防空雷達、飛彈實施偵蒐暨防情傳遞及防空攔截任務，確保周邊地區安全；接續由監偵排運用戰術型無人飛行載具，針對敵第一線陣地實施偵察，並回傳即時偵蒐影像，判明敵軍動態及主力所在位置，掩護後續主力發起攻擊。

接續M1045拖式彈車對敵堅固工事射擊，CM22迫砲實施攻前準備射擊；在M56渦輪發煙車掩護，CM1戰車33、CM34裝步戰鬥車對敵起攻擊，奪取目標；最後配合陸航AH-1W攻擊直升機對潰退敵軍實施火力追擊，肅清陣地敵軍。