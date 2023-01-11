少見！中科院連6次飛彈射擊取消 知情人士：外在干擾

中科院原預計明起兩天飛彈試射，但昨卻公告取消，這是繼去年8月試射以來，連6次取消飛彈試射。軍事專家表示確實少見。知情人士指出有外在干擾。中科院則回應因事關機密，不做評論。

中科院預計明起一連兩天進行射高10萬呎「倒L」軌跡飛彈試射，近日卻發布公告取消，連同2月預備日取消，中科院回應因事關機密，不做評論。但這也是自去年8月以來，連6次取消試射。

軍事專家表示，「倒L」軌跡圖通常飛彈從九鵬基地發射出去後，先穿越蘭嶼、綠島，再北轉往宜蘭外海飛行，經過控制導向來回飛行，距離加總就可能超過1000公里，符合中程戰術導彈距離。

不過，接連從去年9月上旬、9月中旬、10月中旬、12月上旬、12月下旬到今年1月中旬都取消射擊，甚至去年9月試射有6次修正，軍事專家也認為這情況相當少見，通常預備日就會發射出去。