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少見！中科院連6次飛彈射擊取消 知情人士：外在干擾

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
中科院接連從去年9月上旬、9月中旬、10月中旬、12月上旬、12月下旬到今年1月中旬都取消射擊，軍事專家表示確實少見。知情人士指出有外在干擾。中科院則回應因事關機密，不做評論。圖為天弓飛彈發射資料照／擷取自中科院官網
中科院接連從去年9月上旬、9月中旬、10月中旬、12月上旬、12月下旬到今年1月中旬都取消射擊，軍事專家表示確實少見。知情人士指出有外在干擾。中科院則回應因事關機密，不做評論。圖為天弓飛彈發射資料照／擷取自中科院官網

中科院原預計明起兩天飛彈試射，但昨卻公告取消，這是繼去年8月試射以來，連6次取消飛彈試射。軍事專家表示確實少見。知情人士指出有外在干擾。中科院則回應因事關機密，不做評論。

中科院預計明起一連兩天進行射高10萬呎「倒L」軌跡飛彈試射，近日卻發布公告取消，連同2月預備日取消，中科院回應因事關機密，不做評論。但這也是自去年8月以來，連6次取消試射。

軍事專家表示，「倒L」軌跡圖通常飛彈從九鵬基地發射出去後，先穿越蘭嶼、綠島，再北轉往宜蘭外海飛行，經過控制導向來回飛行，距離加總就可能超過1000公里，符合中程戰術導彈距離。

不過，接連從去年9月上旬、9月中旬、10月中旬、12月上旬、12月下旬到今年1月中旬都取消射擊，甚至去年9月試射有6次修正，軍事專家也認為這情況相當少見，通常預備日就會發射出去。

有知情人士表示，這幾次的試射都有外在干擾，有天候因素的影響，也有大陸機艦的干擾，但也有一部是技術性的問題，這些因外在干擾都會影響試射順遂與否，畢竟試射作業是非常嚴謹的事。

中科院原預計明起兩天飛彈試射，但昨卻公告取消，這是繼去年8月試射以來，連6次取消飛彈試射。圖／擷取自漁業署官網
中科院原預計明起兩天飛彈試射，但昨卻公告取消，這是繼去年8月試射以來，連6次取消飛彈試射。圖／擷取自漁業署官網

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