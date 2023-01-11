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空軍展北部空防實力懾共機 幻象對抗F-16獲壓倒性勝利

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
新竹幻象戰機。圖／讀者提供
新竹幻象戰機。圖／讀者提供

共機近期不斷侵擾我北部空防，空軍上午開放北部最近對岸的新竹基地，由駐場幻象戰機實施低空衝場、列隊滑行等課目，展現空軍捍衛領空的能力與決心。駐地幻象42作戰隊是空軍年度「戰術總驗收」團隊總錦標單位，在今年異機種空中對抗中，曾由4架幻象出擊戰損一架下，模擬擊殺4架F-16戰機。飛官均表示有信心應對當前空中共機不斷挑釁的局勢。

空軍司令部今(11)日表示，為使國人了解國軍官兵春節期間戰備實況，國防部特於農曆過年前，辦理「國軍112年加強戰備媒體參訪活動」，邀請國內新聞媒體參訪空軍第二戰術戰鬥機聯隊，以「飛行聯隊加強戰備」為背景，由幻象2000-5型戰機實施低空衝場、列隊滑行等課目，展現空軍捍衛領空的能力與決心。

空軍司令部進一步表示，空軍第二聯隊肩負台海空防作戰的重要任務，全體官兵時刻以最高標準，落實各項戰、演訓任務，確保我空軍戰力的發揮，此次配合媒體參訪時機，展現平時訓練成果，捍衛我領空安全，使國人能安心歡度農曆新年。空軍行程間也披露「戰術總驗收」紀錄影片。

幻象第42作戰隊是空軍年度戰術總驗收團隊總錦標單位，副隊長吳邦彥中校有北約防衛學院戰略111年班學資背景。他受訪表示，北約防衛學院戰略班次是我國常態性的交流班次，依照國防部相關的派訓規劃，每年都會一人去參訓，每班次為期6個月，課程中主要是以成員國、夥伴國派訓軍文職學員一同參加課程，研討國際、區域局勢，不僅針對俄烏戰爭的狀況以及東歐情況，還包含印太區域局勢。

對於訓練課程有無協同軍事意涵，他低調表示，班次主要是北約高階班次，著重的課程是區域、國際局勢，而非只針對軍事，因此並沒未有專業軍事協同的內容。而他代表台灣參訓，各國知道他的背景後，樂於討論印太與我國國防、政治等議題，多國學員多知悉台灣在世界高科技的供應鏈扮演舉足輕重角色，因此他們知道安定的局勢是維繫全球經濟發展的關鍵。

對於共機近期不斷襲擾北部空防，吳邦彥表示，近期越過中中線的共機有不少在北部活動，空防壓力大，除了新竹基地以外，各個聯隊都保持待命並依照敵情動態按序列在空中執勤，遭遇突發狀況都會依戰術管制引導、戰備規定應處，維持領空與國家安全。

而42隊中校作戰長莊惟博則是空軍年度戰術總驗收中的空戰王，他披露，制空作戰測驗中，他率4架幻象對抗4架F-16戰機，藉由隊員良好操作、默契，全數將F-16戰機擊殺，幻象則戰損一架。

42隊有一位「箭靶王」張護薳，他別解釋箭靶是幻象戰機實施起飛攔截防空操作時，透由內建的30公釐機砲及機砲砲彈進行電子靶射擊，只要砲彈通過就有計數。

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