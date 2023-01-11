影／幻象戰機榮獲「空戰王」及「箭靶王」 擊敗F-16

每年農曆過年前國防部為使國人瞭解國軍官兵春節期間強化戰備實況，皆會辦理春節加強戰備，位於新竹基地的空軍第二戰術戰鬥機聯隊，第二聯隊是唯一裝備幻象2000-5型戰機之聯隊，也在111年空軍年度戰術總驗收「天龍操演」獲得「空戰王」及「箭靶王」兩項殊榮。

第二聯隊安排三架幻象2000-5戰機依序起飛，隨後四架落地後列隊滑回機堡，原訂安排的低空衝場則因天候因素取消。空軍司令部表示，第二聯隊肩負台海空防作戰的重要任務，全體官兵時刻以最高標準，落實各項戰、演訓任務，確保空軍戰力發揮，展現平時訓練成果，捍衛領空安全，使國人能安心歡度農曆新年。

第42作戰隊中校副隊長吳邦彥受訪時被問到去年有前往北約防衛學院戰略111年班深造，吳邦彥表示北約防衛學院戰略班次是台灣常態性的交流班次，為期六個月課程中主要是以成員國、夥伴國派訓學員一同參加課程，研討國際局勢、區域局勢，不僅針對俄烏戰爭的狀況以及東歐情況外，還包含印太區域局勢，在課程中多著重此兩點，依照國防部相關派訓規劃，每年都會派一人去訓練，過程中都是常態訓練，有研討參訪業有動態參訪。

在「天龍操演」獲得「空戰王」的第42作戰隊中校作戰長莊惟博受訪時表示，空戰王課目場景是制空作戰，由四架幻象對抗四架Ｆ-16，在固定時間達成固定任務，此次藉由隊員良好操作及默契，全數將扮演假想敵的Ｆ-16擊殺，戰損比是1：4，將四架假想敵殲滅一架被擊殺。