國防部：共軍蘇愷30戰機持續擾我北部空防

華府智庫戰略暨國際研究中心兵推報告顯示，共軍若在2026年侵台，台灣可望在美日協助下慘勝。過去兩百年的戰爭實例也顯示「弱者」仍有一定勝算，台灣採取「不對稱戰爭」策略屬合理軍事選項。但南韓國防部智庫專家指出，台灣這項策略面臨一些問題，包括美製武器延遲交貨、缺乏戰略縱深與抗敵意志等。

2023-01-11 01:05