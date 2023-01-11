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國防部：共軍蘇愷30戰機持續擾我北部空防

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，圖/國防部
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，圖/國防部

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，今天海峽南北端各有一架共機分別逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域。

國防部表示，1月10日6時至今（11）日6時止，國軍偵獲共機8架次、共艦3艘次，持續在台海周邊活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有2架次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部公布共機航跡圖顯示，有一架蘇愷-30戰機在海峽中線北側跨越海峽中線，另有一架運八遠干機則跨越海峽中線南部延伸空域。

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