共軍頻軍演 歐江安：當獨裁政權想要併吞，不需要理由

近來共機頻擾台，外界懷疑共軍對台灣進行軍演，是否和多國訪團來台有關？外交部發言人歐江安今在例會上回應，「當獨裁政權想要併吞時，不需要任何理由；任何事件都可以被當成藉口，發動攻擊」。

歐江安表示，這幾天大陸突然宣布在台海周邊進行軍演，共軍以各種莫無須有的指控採取系列不理性的挑釁行動，嚴重破壞台海現況以及區域和平穩定，我方表達嚴厲譴責與抗議，同時嚴正強調，維護台海及區域和平穩定，是兩岸共同責任也是國際社會共同利益與期待。

歐江安說，台灣立場一貫明確，我方不會主動升高衝突、挑起事端，但會堅定捍衛主權及國家安全；台灣會堅守自由民主的防線，不會退讓，將持續強化國際合作與資訊交流，唯有團結，自由民主國家才能對抗威權政體的侵略與武力擴張。