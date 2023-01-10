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共軍頻軍演 歐江安：當獨裁政權想要併吞 不需要理由

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
外交部發言人歐江安。 圖／取自外交部直播頻道
外交部發言人歐江安。 圖／取自外交部直播頻道

近來共機頻擾台，外界懷疑共軍對台灣進行軍演，是否和多國訪團來台有關？外交部發言人歐江安今在例會上回應，「當獨裁政權想要併吞時，不需要任何理由；任何事件都可以被當成藉口，發動攻擊」。

歐江安表示，這幾天大陸突然宣布在台海周邊進行軍演，共軍以各種莫無須有的指控採取系列不理性的挑釁行動，嚴重破壞台海現況以及區域和平穩定，我方表達嚴厲譴責與抗議，同時嚴正強調，維護台海及區域和平穩定，是兩岸共同責任也是國際社會共同利益與期待。

歐江安說，台灣立場一貫明確，我方不會主動升高衝突、挑起事端，但會堅定捍衛主權及國家安全；台灣會堅守自由民主的防線，不會退讓，將持續強化國際合作與資訊交流，唯有團結，自由民主國家才能對抗威權政體的侵略與武力擴張。

歐江安表示，國防部對台海周邊局勢都密切掌握並沉著因應，國軍運用聯合情監偵系統，能對台海及周邊情勢即時且完全掌握，適切應處，政府有決心更有能力確保台灣國家安全，請民眾放心。

中共軍演 57共機圍台。 圖／聯合報系資料照
中共軍演 57共機圍台。 圖／聯合報系資料照

台海 歐江安 共軍

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