義務役延1年 軍官：人治造成「留營率」低 年年都缺人

總統蔡英文日前宣布義務役延長為1年，相關方案出爐後引發討論，軍方中階軍官直指，國軍缺人不在役期長短，而是不透明管理制度，許多長官不依法行政，而是「依人執法做事」，造成基層不滿，人才不斷流失，呼籲國防部除了役期，更應檢討軍隊中人的問題，如果「留營率」低，募兵招多少人，年年都會缺人。

服役十多年校級軍官指出，父執輩過去要當3年兵、2年兵，之後有人只當1年，最後剩4個月役期，而今又將回復1年役期，事實上役期長短、制度都其時空背景，雖不符每個人預期，但都是當下政府需要的，畢竟執政者需考慮國家整體發展，簡單來說就是國防安全。

他說，因應兩岸局勢緊張、役期延伸或許有必要性，但多數基層軍官都認為，國軍人才流失實在太快，從前陣子首位西點軍校女軍官退伍，到多數軍士官20年一到即退伍，背後原因為何、誰敢真正說呢？如果國軍體制健全、管理透明，人才會不斷流失嗎？

校級軍官說，資深人才不願留營、繼續為國服務，他和同袍們討論後都認為，「長官問題」幾乎是主要原因，因為軍中不少長官，解決問題只針對「發現問題」的人，而非處理「產生問題」的人，尤其當製造問題者背後有靠山，不少長官都選擇掩蓋問題。

他說，曾有1名服役21年退伍中校，含恨退伍後直言，當年被少校學弟「傷害」後，還在長官要求下，被迫與學弟和解，只因學弟來頭不小，雖然單位同仁討厭該少校，但少校有長官當護身符，就算肇事、甚至上新聞，單位處置只能高高舉起、輕輕放下。

另前陣子花蓮某士官長與女同事間的糾葛，最後女同事懷孕墮胎，也是單位內早就繪聲繪影，唯獨長官仍選擇性處理，最後因為紙包不住火了，才讓新聞爆發出來。

他說，軍中這類事件不斷發生，但「主官裁量權」讓很多部隊故步自封，加上國人教育程度愈來愈高，進入軍中接觸這些「官」後，當然無法接受不合理管教，誰願意繼續服役？呼籲國防部除了延長役期，更應檢討軍隊中管理問題，讓「人治」回歸法治，才能真正留住軍中人才。