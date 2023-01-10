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避免台海開戰 美專家：必須增加中方侵台不確定性

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
圖為國軍加強備戰訓練。歐新社
圖為國軍加強備戰訓練。歐新社

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）9日發布兵推報告，並舉行研討會邀請專家獻策，他們重申強化威懾力量的重要性，已退役的美國太平洋空軍司令部前副司令德普圖拉（David Deptula）表示，必須增加中國大陸侵略台灣的不確定性，例如協助台灣取得可摧毀上海的地對地飛彈，才能讓中國大陸國家主席習近平認真考慮侵略成本。

德普圖拉表示，威懾代表著讓中國大陸腦海中形成足夠的不確定性，讓中方選擇不侵略，因此必須採取行動來增加類似的不確定性。

他舉例，協助台灣取得充足的地對地飛彈，射程直達上海，且能致其摧毀，這等文化和社會的成本風險，就會讓習近平認真考慮侵台決定；另外，從威懾角度來看，美國要把「攻擊中國大陸本土」放在選項中，才能發揮作用。

總結台海衝突的兵推成果，德普圖拉表示，關鍵的是反艦飛彈、隱形轟炸機和攻擊潛艦；此外，解放軍定會攻擊水面艦艇和機場，然而，水面艦艇將被迫停戰一個月，機場可以數小時內恢復運作，因此，應強化機場的安全性，維持美軍在該區域的戰力。

2008年撰文建議台灣實施「豪豬戰略」的國家戰爭學院教授莫瑞（William Murray） 也參加這場研討會，他說，台灣建立不對稱戰力才能在現代化戰爭中存活下來，從烏克蘭戰爭中可以看到，可移動的系統才有存活機會，一旦不動死得就快。

此外，莫瑞表示，台灣應建構彈性「擊殺鏈」，在網路等基礎建設無法運作時，仍能自主有效地狙擊軍艦、被解放軍徵召的商船以及飛機，以阻止中方取得台海周邊的制空權。

戰爭 飛彈

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