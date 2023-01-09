昨晚又有57架共機擾台 立委邱臣遠呼籲重啟桃園軍機場

大陸昨晚在台灣周邊進行軍演，這是兩周來第2次實戰化演練，民眾黨立委邱臣遠今表示，共軍軍演擾台凸顯北部空防漏洞，應立即整修現有跑道與設施，重啟桃園軍機場，分擔北部空防重任，降低新竹幻象戰機起飛攔截負擔。

邱臣遠說，昨晚飛彈防空警報大響， 57架共機擾台，這次大陸軍演擾台範圍明顯擴大，除東北部空域外，其他空域也出現不少擾台共機，「3面圍台，宛如去年8月軍演鎖台翻版」。

邱臣遠指，大陸動作不斷，先是萬噸級驅逐艦南昌艦在東北海域出沒，接著公布無偵-7偵察機、飲馬湖半潛船演訓訊息，且在台灣周邊進行多兵種實戰打擊演練，不斷挑釁的行為，明顯是在回應台美近期密切合作及美艦通行台灣海峽。

邱臣遠表示，大陸常態性飛越侵擾顯露北台灣空防漏洞，光靠新竹空軍基地幻象戰機的緊急起飛攔截已不足應付頻繁起降，戰機機件耗損嚴重，飛官心理壓力更不在話下，幻象戰機從起飛到飛抵侵擾空域所需時間約15分鐘，如果從桃園起飛僅需6分鐘就可抵達東北空域。