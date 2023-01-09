高虹安現身竹縣政府 與楊文科同出席後備軍人表揚活動

新竹市長高虹安今天上午與新竹縣長楊文科一同出席「112年後備軍人晉任暨幹部表揚活動」，典禮上二人都勉勵後備軍人保家衛國，高虹安更強調後備軍人對地方救災的重要性，是穩定社會的安定力量。

楊文科表示，後備軍人除保鄉衛國外，對於地方的公益也盡心盡力貢獻，很高興看到這麼多獲得績優的後備軍幹部及眷屬，也希望眾人一起團結合作、保家衛國，替國家一起來打拚。

高虹安表示，後備軍人是全民國防、保家衛國與發生災情時最堅實的力量，今天看到有許多績優幹部晉升與楷模頒獎，以及眷屬在背後默默支持，相信新竹縣市的這些後備軍人，在這樣子的一個體系之下，一定可以發揮他們最大的戰力。

今天上午典禮前，國防部副參謀總長執行官鄭榮豐上將，陪同楊文科及高虹安參觀新竹縣各鄉鎮後備軍人輔導中心展示攤位，包含茶藝品茗、毛筆揮毫及人才招募攤位，藉此讓鄉親更能瞭解後服組織的工作內容，過程中楊文科還特別向高虹安介紹他家鄉峨眉鄉出產的東方美人茶，是新竹地區最具代表的茶品。

典禮上，鄭榮豐上將、後備指揮官傅正誠中將以及三戰區副指揮官劉沛智中將，為陸海空軍備役軍、士官晉任掛階，並表揚年度績優後備軍人楷模、優秀輔導幹部、眷屬及新文藝會員，嘉勉在推展各項後備軍人服務等工作上的卓越表現，期許眾人發揮愛國情操，全力支持國防政策。

鄭榮豐表示，後備軍人長期對國家與國防的支持，對於全民國防體系至關重要，是國軍重要的後盾以及全民國防的基石，只有軍民齊心，結合政府與民間力量，強化動員整備，才能確保國家安全與社會發展。