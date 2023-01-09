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共軍圍台操演 揭仲：嚇阻華府不要落實友台政軍交流

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午發布中共解放軍東部戰區操演時共機闖越海峽中線、穿越巴士海峽等操演航跡。圖/國防部
國防部上午發布中共解放軍東部戰區操演時共機闖越海峽中線、穿越巴士海峽等操演航跡。圖/國防部

國防部上午發布中共解放軍東部戰區操演時共機闖越海峽中線、穿越巴士海峽等操演航跡，國家政策研究基金會副研究員揭仲今天表示，共軍持續落實將「常態化前往中線以東演訓」的宣示，但此次共機舉措軍事意義相對較低，主要目的仍是在向美施壓。

揭仲表示，以國防部公布的航跡圖為依據，可看出1月8日共軍軍機在台灣周邊的活動，可能具有三種意義。

揭仲表示，第一，在跨越海峽中線與南端的24架次戰鬥機與無人機，都是在越過中線後不久即調頭，因此軍事意義相對較低，和1月6日及去年12月31日一樣，主要是作為施壓的工具。

揭仲說，至於施壓的目的，在中長期方面，是要不時透過在台海周邊的高強度軍事示威製造緊張情勢，藉此提醒華府，如果不重視北京在兩岸問題上的立場，華府與北京之間就不可能建立真正有效的「護欄」；短期方面，應該是想嚇阻華府行政部門，不要落實《2023年國防授權法》中關於友台的相關條款，大幅提升與台北的政治軍事交流。

揭仲進一步說，第二，北京同時也要藉派多架次戰鬥機同日跨越中線的行動，落實在去年8月片面推翻中線默契後，將「常態化前往中線以東演訓」的宣示，來逐步壓縮、侵蝕國軍的防衛縱深和預警時間。

揭仲說，第三，1月8日進入西南空域並飛抵台灣本島南方及東南方空域的2架轟-6轟炸機與1架無人偵察機，有可能是在西南空域活動的空警-500預警機的支援下，實施轟炸機與無人偵察機的海上長距離聯合作戰訓練，軍事意義比較高。

揭仲指出，日後在中共演練遠征打擊機群的海上長程作戰演練中，不排除會再加入長航程無人偵察機，在打擊機群前方與周邊進行先期偵察，甚至擔任遠距精準彈藥的中繼導引，後續發展值得密切觀察。

北京 華府 海峽中線

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