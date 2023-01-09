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共機昨在台灣海峽「全線」挑釁我空防 國軍積極反制

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，昨（8）日共機大規模操演，除有大批共機闖越海峽中線「全線」挑釁外，轟炸機和無人機也穿越巴士海峽抵我東南空域。

中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，8日深夜解放軍東部戰區於台灣周邊海空域展開多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，重點演練對陸打擊、對海突擊等，以檢驗部隊聯合作戰能力。

國防部表示，自1月8日（星期日）6時至9日（星期一）6時止，國軍偵獲共機57架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動。其中有28架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，海峽中線從北到南昨日全線都有共機穿越中線，包括有BZK-005無人機3架次、殲-11戰機樓6架次、蘇愷-30戰機2架次、殲-10戰機2架次、殲-16戰機12架次；另有2架次轟6機和1架次BZK-005無人機，在1架空警-500機側應下穿越巴士海峽。

戰機 海峽中線 台海

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