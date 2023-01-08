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國造半自動輕型狙擊槍驗不過肇因曝光 拚11月完成製繳

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
軍備局205廠自製7.62公厘半自動T93輕型狙擊槍。圖／取自國防部青年日報
軍備局205廠自製7.62公厘半自動T93輕型狙擊槍。圖／取自國防部青年日報

陸軍海軍委由205廠自行研發輕型狙擊槍並採購1087枝，但屢未通過驗收，國防部表示，驗收不及格的原因是半自動的輕型狙擊槍「機件應力及金屬疲勞造成槍管座裂損」。全案正修訂委製書並進行改善，擬於今（112）年11月前分批完成製造與繳交。

國防部表示，陸軍與海軍「輕型狙擊槍」委製需求1252枝，區分手栓式輕型狙擊槍165枝及半自動式輕型狙擊槍1087枝，其中手栓式輕型狙擊槍165枝已於11年5月25日全數解繳。半自動式輕型狙擊槍1087枝原預計於111年完成製繳，但第1批349枝因出廠鑑測實施耐久測試時不符要求，無法製繳，導致全案進度落後。

國防部表示，研析去年度半自動式輕型狙擊槍鑑測不合格項目肇因，是機件應力及金屬疲勞造成槍管座裂損，現正針對槍管座構型、材質及硬度等執行研改及小批量驗證測試，待通過鑑測後，管制於今年11月底前，區分5批解繳1087枝。

國防部表示，考量驗證及產製時程，全案將辦理委製協議書修訂，現正由陸軍審辦中，交貨期程擬延至112年11月30日前全數完成製繳；已協調軍種111年度預算新台幣5億9084萬元辦理保留。

國防部指出，陸軍及海軍半自動式輕型狙擊槍1087枝將持續要求各項生產作業確遵程序、步驟、要領，按部就班、循序漸進執行，管制於今年11月底前，區分5批解繳1087枝。

朝野立委關切陸軍司令部建案委由軍備局205廠研製「輕、重型狙擊槍」進度。軍備局長吳慶昌曾在立法院表示，輕型狙擊槍已改善槍管托材質耐受度，模擬可射擊5800多發，可望在明年2月通過測評。至於重型狙擊槍，吳慶昌表示，是因「陸軍規格高過美軍標準」而無法過關。陸軍參謀長章元勳說明，已與軍備局密切溝通中，因重型狙擊槍數量只有80幾把，對於後續協調並克服技術問題，他「審慎樂觀」。

陸軍 國防部 海軍

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