【重磅快評】台灣成立太空國家隊就能做登月夢？

剛開年，南韓航空宇宙研究院發表首張其月球軌道探測器Danuri號太空軌道拍攝的月球極地照片，宣稱今年是南韓的「太空元年」、南韓進入亞洲的「太空俱樂部」；Danuri的月球黑白照片讓南韓對宣稱2032年登陸月球信心滿滿，自認已甩開其它國家，成為高人一等的太空科技國。

隔兩天，蔡英文總統為「國家太空中心」揭牌，宣稱十年內將投入二五○億餘元經費發展太空產業，不只小規模的氣象衛星，更要建立「太空產業國家隊」…，蔡英文這番在如棒球場等連串施政弊案後發出的豪語，能有幾番勝算？各界並不看好。

其實南韓的太空之路走得艱辛，之前的失敗斑斑可考，就算這次在月球軌道拍到的幾張黑白照片對2032登月有多少實質意義，恐怕南韓當局也不敢放言大話，畢竟太空計畫是整體國家科學實力堅固、落實、堆疊後，才可能有再向上取得的太空科學敲門磚。台灣現況連棒球場修建都如此污七八遭，恐怕應先學學南韓一步一腳印的努力進程。

同一時間，斥資近五百億元海軍的潛艦國造原型艦打造也被視為科技升級，預定期程九月完工、下水，但能否達標？沒人敢說大話。海軍與承建的台船最新的法子，是發幾倍加班費鼓勵工人趕工，但潛艦自製最大的困難是技術門檻怎麼突破，不是工人加班就有成績，這是大家心知肚明的。

南韓的太空計畫應該有一定的科技突破，其中關鍵是一步步找出不足之處，從根本修正、重新打造基礎，才敢誇言十年達到登月門檻。眼前活生生的例子，是南韓高鐵〈KTX〉的機電、輪軌系統自製經歷；KTX是引進法國TGV系統，法國TGV是國際頂尖的高鐵科技，絕不會同意南韓不成熟的KTX打TGV稱號，因此每個細節要求都很嚴。

TGV不瞭解南韓的KTX一直在自製率指標無法突破？組成專家團赴南韓實地考察，發現問題出在最基底的焊工技術不夠水準，因而決定在南韓設立焊工的技術學校，實際提高南韓焊工技術水平。TGV的作為在告訴南韓，高鐵不只是外裝光鮮亮麗，是實質一項項基礎工藝的累積。

台灣組建太空國家隊、潛艦國造等宏圖，應不只是有錢、有人就能達標，需要自基礎仔細檢視，是否有不足之處。