快訊

搶設後醫系被批墮落 醫師也焦慮：過度醫療傷病人

汪小菲又暴走深夜直播飆罵「大S噁心」 再發文提一訴求

影／走斑馬線2行人再遭撞！台中南屯肇事駕駛辯：A柱擋視線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】台灣成立太空國家隊就能做登月夢？

聯合報／ 主筆室
總統蔡英文六日出席國家太空中心改制揭牌典禮。記者王淑君／攝影
總統蔡英文六日出席國家太空中心改制揭牌典禮。記者王淑君／攝影

剛開年，南韓航空宇宙研究院發表首張其月球軌道探測器Danuri號太空軌道拍攝的月球極地照片，宣稱今年是南韓的「太空元年」、南韓進入亞洲的「太空俱樂部」；Danuri的月球黑白照片讓南韓對宣稱2032年登陸月球信心滿滿，自認已甩開其它國家，成為高人一等的太空科技國。

隔兩天，蔡英文總統為「國家太空中心」揭牌，宣稱十年內將投入二五○億餘元經費發展太空產業，不只小規模的氣象衛星，更要建立「太空產業國家隊」…，蔡英文這番在如棒球場等連串施政弊案後發出的豪語，能有幾番勝算？各界並不看好。

其實南韓的太空之路走得艱辛，之前的失敗斑斑可考，就算這次在月球軌道拍到的幾張黑白照片對2032登月有多少實質意義，恐怕南韓當局也不敢放言大話，畢竟太空計畫是整體國家科學實力堅固、落實、堆疊後，才可能有再向上取得的太空科學敲門磚。台灣現況連棒球場修建都如此污七八遭，恐怕應先學學南韓一步一腳印的努力進程。

同一時間，斥資近五百億元海軍的潛艦國造原型艦打造也被視為科技升級，預定期程九月完工、下水，但能否達標？沒人敢說大話。海軍與承建的台船最新的法子，是發幾倍加班費鼓勵工人趕工，但潛艦自製最大的困難是技術門檻怎麼突破，不是工人加班就有成績，這是大家心知肚明的。

南韓的太空計畫應該有一定的科技突破，其中關鍵是一步步找出不足之處，從根本修正、重新打造基礎，才敢誇言十年達到登月門檻。眼前活生生的例子，是南韓高鐵〈KTX〉的機電、輪軌系統自製經歷；KTX是引進法國TGV系統，法國TGV是國際頂尖的高鐵科技，絕不會同意南韓不成熟的KTX打TGV稱號，因此每個細節要求都很嚴。

TGV不瞭解南韓的KTX一直在自製率指標無法突破？組成專家團赴南韓實地考察，發現問題出在最基底的焊工技術不夠水準，因而決定在南韓設立焊工的技術學校，實際提高南韓焊工技術水平。TGV的作為在告訴南韓，高鐵不只是外裝光鮮亮麗，是實質一項項基礎工藝的累積。

台灣組建太空國家隊、潛艦國造等宏圖，應不只是有錢、有人就能達標，需要自基礎仔細檢視，是否有不足之處。

南韓 太空 蔡英文

延伸閱讀

中央大學團隊首發現 月球影響地球電離層有「潮汐」現象

經典賽／分析8強可能遇到的A組對手 韓媒：台灣、荷蘭較強

南韓落跑陸客身穿「China無敵」衣被逮 陸網崩潰喊：超丟臉

飛往南韓登機前篩陰的陸客 八人裡仍有一人入境篩陽

相關新聞

【重磅快評】台灣成立太空國家隊就能做登月夢？

剛開年，南韓航空宇宙研究院發表首張其月球軌道探測器Danuri號太空軌道拍攝的月球極地照片，宣稱今年是南韓的「太空元年」...

近半年共諜破獲數量超越5年總和 立委要求恢復軍法審判

台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，近年來接連爆發多起重大共諜案，涉案人員赫然驚見多名高階將官，這場隱形情報作戰已經未戰先敗，...

廣角鏡／空中帥鷹姿

空軍台東志航基地因F-5機齡老舊，將由勇鷹號高級教練機取代，已陸續量產並分批撥志航基地，空軍計畫去年底有10架進駐志航基...

去年美九艘軍艦穿過台海 四年來最低紀錄

在解放軍加大對台灣的威嚇之際，根據彭博資訊彙編的數據，美國第七艦隊去年共派出九艘軍艦穿過台灣海峽，創四年來最低紀錄。美軍...

影／新100噸級巡防艇成軍服勤 基隆海巡隊噴水祈福

海巡署艦隊分署執行「籌建海巡艦艇發展計畫」，新100噸級巡防艇17艘建造案由中信造船廠承造，其中PP-10090艇進行為...

勇鷹號第10架完成交機 台東志航基地航迷守候值得了

空軍台東志航基地因F-5機齡老舊，將由勇鷹號取代，目前已陸續量產並分批撥志航基地，空軍計畫在去底進駐志航基地10架已經達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。