義務役兵役確定延長至一年！網掀正反意見論戰

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近兩週「兵役延長」話題的網路聲量表現，帶您了解兵役延長的網路聲量變化，以及網友對該話題的輿情看法。

烏俄戰爭開打後，有關國家安全的兵役延長議題也不斷被提出討論。近日，相關規定終於定案，總統蔡英文宣布，2024年將恢復一年期義務役，適用對象為2005年後出身的役男，相關消息一出，立即成為網路熱議焦點。

兵役延長拍板定案 引爆社群10萬聲量

▲兵役延長話題 近期網路討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

有關「兵役延長」相關話題已被提出討論過多次，觀察近兩週網友的討論聲量，發現隨著年底將近，越來越多網友開始發問「到底什麼時候確定會延長兵役？」，而消息也於12月26日釋出，軍方表示「國防部數月前即完成兵役延長規劃，不過相關訓練方案仍在做最後精修階段」，各界也再次關注該話題。

12月27日，總統蔡英文親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，宣布「2024年起恢復1年的義務役，月薪調漲至2萬6307元，適用對象是2005年後出生的役男」，相關新聞引發民眾熱烈討論，網路聲量來到最高峰。隔天12月28日，總統蔡英文於臉書針對兵役延長話題發文，話題持續延燒，不少民眾也湧入總統粉專與各大社團，發表支持與反對意見。

延長一年增加國家戰力？網：那可以不花時間割草嗎

▲兵役延長話題 兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

「兵役延長」拍板定案後民眾反應兩極，有許多「支持」兵役延長的網友留言「戰爭不是我們願意也不會是我們發動，我們能選擇的就是在其他國家發動戰爭之前，要不要學會保護自己」、「台灣的國安跟其他一般國家比就是比較危險，改回一年才是對的」，表示考慮到台灣的國安情勢，應該恢復一年役期，才能增加戰鬥技能，保衛自己與國家；此外，有許多當過一年兵以上的民眾分享，當兵其實也是一種「社會訓練」，說道「去當一年兵，可以接觸到不同社會階層的人，跟大學時期完全不同，可以提早適應一下現實社會」，表示軍中的歷練最特別是跟人的相處，當完一年兵會更成熟、穩重。

而另一派「不支持」網友則說道「只是把一堆沒意義的訓練，重複更多次及加長時間罷了，與其拉長時間，不如精化訓練內容」、「感覺只是割草的時間加長了」，提及此次雖有提出訓練內容的調整，但對於割草、跑腿、打掃等與戰鬥技巧較無關的事項否會減少，仍保持懷疑態度；更有志願役士兵表示「比起給義務役士兵2萬6千多的月薪，更應該思考如何讓人當志願役，不是又改回一年兵然後大撒幣」，認為改革後義務役的薪資與志願役二兵相近，反而會變相擠壓到志願役的招募。

沒有人願意看到戰爭的來臨，但隨著國際局勢的瞬息萬變，我們也必須時刻保持保家衛國的力量。也盼能透過延長兵役來加深士兵的軍事技能，以便在未來能隨時成為國家需要的堅實後盾。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》