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勇鷹號第10架完成交機 台東志航基地航迷守候值得了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
空軍計畫在2022年底進駐志航基地10架勇鷹，去年底編號第1110號的勇鷹正式加入空軍行列，近期投入訓練飛行。圖／航迷提供
空軍計畫在2022年底進駐志航基地10架勇鷹，去年底編號第1110號的勇鷹正式加入空軍行列，近期投入訓練飛行。圖／航迷提供

空軍台東志航基地因F-5機齡老舊，將由勇鷹號取代，目前已陸續量產並分批撥志航基地，空軍計畫在去底進駐志航基地10架已經達標，今天上午航迷終於等到第10架勇鷹飛過台東天空。

「太棒了！終於看到第10架勇鷹。」航迷小城說，他從第1架到第9架都有拍到，唯獨第10架遲遲沒等到，之前就傳聞第10架去年底就進駐志航基地了，今天終於等到它出現飛翔起降。

因F-5機齡老舊，計畫將由國人自製勇鷹號取代，目前已陸續量產並分批撥志航基地。2024年完成45架生產，其中33架部署在志航基地、12架在岡山空軍官校，成為飛官訓練的教練機。

自去年11月開始，漢翔公司陸續交付空軍，全部署在台東志航，空軍計畫在2022年底進駐志航基地10架勇鷹，去年底編號第1110號的勇鷹正式加入空軍行列，近期投入訓練飛行。

空軍表示，勇鷹高教機的設計概念是滿足第5代戰機的飛行員訓練為目標，搭載兩具國際渦輪引擎公司的F124-200TW渦輪扇發動機，3百公尺就能立即起飛，比起F-5戰機5百公尺還短，顯見其性能優異。

而大家關注的彈射椅部分，空軍表示，勇鷹採用X16J彈射座椅，具有最先進的救生功能，可與現有的機蓋拋棄系統連接，個人生存包的內容可滿足操作員需求，且能適應各型飛機，座椅符合各型飛行員體重、身高，安裝簡單。

空軍台東志航基地因F-5機齡老舊，將由勇鷹號取代，目前已陸續量產並分批撥志航基地，空軍計畫在去底進駐志航基地10架已經達標，今天上午航迷終於等到第10架勇鷹飛過台東天空。圖／航迷提供
空軍台東志航基地因F-5機齡老舊，將由勇鷹號取代，目前已陸續量產並分批撥志航基地，空軍計畫在去底進駐志航基地10架已經達標，今天上午航迷終於等到第10架勇鷹飛過台東天空。圖／航迷提供

空軍 勇鷹 台東志航基地

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