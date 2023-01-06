雄三飛彈送大陸維修 民眾黨：民進黨有臉說抗中保台？

鏡週刊日前報導，被喻為「航母殺手」的雄風三型反艦飛彈經緯儀被輾轉送到中國山東維修。民眾黨團今在臉書發文，指國防重要軍武拿到中國維修，「滑天下之大稽」，問民進黨「有臉說抗中保台？」

文中指國防資安連環爆，但中科院疏於防範，事後又想輕描淡寫卸責，「護國神器」雄三飛彈重要零件被送到山東維修，中科院拿到報關資料才後知後覺，要求廠商未來不能再犯；重要營區監視器混入大陸零組件，中科院也用「無涉國安」輕輕帶過，等到可能洩密才開始保密，「國軍資安概念令人搖頭」。

民眾黨團指，去年11月審理112年度國防預算時就警告國防部，包括系統解密金鑰與無線鍵盤等警監系統都是大陸產品，當時國防部允諾強化檢驗流程並嚴格把關，但還是讓「Made in China」電子產品高掛台灣營區。

民眾黨團表示，近來全民國防意識抬頭，但國防部與負責武器研發的中科院卻連保密防諜、謹慎驗收都做不好，過去還曾在大陸平台淘寶購買天弓飛彈零件、防彈背心並收到不良品等離譜事件。

民眾黨團籲，「資安即國安不能只是精神喊話」，認知作戰要努力防範，基本保密工作也不能忘，國防部和數位部應上緊發條，徹底改善現有查核機制。