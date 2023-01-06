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視導嘉義部隊 蔡總統重申：共軍軍事活動無助兩岸關係

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
雲嘉地區戰備部隊上午進行水上機場重要目標防護應援任務實兵操演，蔡英文總統也到場視察及慰勉。記者葉信菉／攝影
雲嘉地區戰備部隊上午進行水上機場重要目標防護應援任務實兵操演，蔡英文總統也到場視察及慰勉。記者葉信菉／攝影

蔡英文總統今天前往嘉義勗勉陸軍機步234旅聯兵一營、空軍第4聯隊與嘉義後備指揮部。蔡總統表示，面對共機頻繁侵擾台灣，空軍第四聯隊不分日夜隨時待命，去年8月，共軍軍演後的加強戒備期間，第四聯隊優秀的飛行員，升空對應了18批36架次，捍衛國家的領空，要代表國人謝謝空軍弟兄姊妹的付出，也要再次強調，共軍持續不斷的軍事活動，無助於兩岸關係，也無助於區域的和平穩定。

蔡總統指出，面對威權主義不斷擴張，唯有持續強化國防戰力及韌性，才能確保國家安全和利益。去年底，政府提出以強化全民國防為戰略目標的兵力結構調整方案。

陸軍機步234旅聯兵一營本次演練亮點，是在去年底無人機接裝後，首度納入演練項目中。蔡總統說，上禮拜已到澎湖，了解陸軍兩棲偵察營的「實戰化射擊演練」；今天則來到嘉義，看到陸軍機步234旅聯兵一營的「機步排應援作戰實兵演練」，透過模擬戰場實景的無人機監偵訓練，不僅要強化官兵實戰化的能力，這也是因應當前新的戰爭型態。

蔡總統表示，如同先前所說，新制上路後，國軍的訓練會更精實、更貼近實戰，也會更符合現代作戰需求。因此，包括無人機在內的新式武器，未來入伍的義務役，依照任務需求，也會接受訓練，符合現代作戰的需求。

蔡總統指出，在全民國防系統的檢討與調整中，「後備系統」也是重要的一環，要讓「常後一體」，更明確、更系統化的落實。所以今天也看到嘉義後備指揮部，除了執行、協助多次教召，提升後備部隊的戰力，也有效編管民力，讓地方民防系統運作順暢，讓守護國家的力量更加堅實。

蔡總統說，身為三軍統帥，有信心中華民國國軍絕對是一支有能力、有決心，可以求新求變、捍衛自由民主，與區域和平的鋼鐵勁旅。再過不久就是農曆新年，但是國防沒有假期，要請留守的國軍弟兄姊妹，務必堅守崗位，守護國家安全，在勤務之餘，也別忘了打電話問候家人。

蔡英文總統表示，役期新制上路後，國軍的訓練，會更精實、更貼近實戰，也會更符合現代作戰需求。記者葉信菉／攝影
蔡英文總統表示，役期新制上路後，國軍的訓練，會更精實、更貼近實戰，也會更符合現代作戰需求。記者葉信菉／攝影
雲嘉地區戰備部隊上午進行水上機場重要目標防護應援任務實兵操演，蔡英文總統也到場視察及慰勉，蔡英文表示，面對威權主義不斷擴張，唯有持續強化國防戰力及韌性，才能確保國家安全和利益。記者葉信菉／攝影
雲嘉地區戰備部隊上午進行水上機場重要目標防護應援任務實兵操演，蔡英文總統也到場視察及慰勉，蔡英文表示，面對威權主義不斷擴張，唯有持續強化國防戰力及韌性，才能確保國家安全和利益。記者葉信菉／攝影

嘉義 陸軍 空軍

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