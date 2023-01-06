視導嘉義部隊 蔡總統重申：共軍軍事活動無助兩岸關係

蔡英文總統今天前往嘉義勗勉陸軍機步234旅聯兵一營、空軍第4聯隊與嘉義後備指揮部。蔡總統表示，面對共機頻繁侵擾台灣，空軍第四聯隊不分日夜隨時待命，去年8月，共軍軍演後的加強戒備期間，第四聯隊優秀的飛行員，升空對應了18批36架次，捍衛國家的領空，要代表國人謝謝空軍弟兄姊妹的付出，也要再次強調，共軍持續不斷的軍事活動，無助於兩岸關係，也無助於區域的和平穩定。

蔡總統指出，面對威權主義不斷擴張，唯有持續強化國防戰力及韌性，才能確保國家安全和利益。去年底，政府提出以強化全民國防為戰略目標的兵力結構調整方案。

陸軍機步234旅聯兵一營本次演練亮點，是在去年底無人機接裝後，首度納入演練項目中。蔡總統說，上禮拜已到澎湖，了解陸軍兩棲偵察營的「實戰化射擊演練」；今天則來到嘉義，看到陸軍機步234旅聯兵一營的「機步排應援作戰實兵演練」，透過模擬戰場實景的無人機監偵訓練，不僅要強化官兵實戰化的能力，這也是因應當前新的戰爭型態。

蔡總統表示，如同先前所說，新制上路後，國軍的訓練會更精實、更貼近實戰，也會更符合現代作戰需求。因此，包括無人機在內的新式武器，未來入伍的義務役，依照任務需求，也會接受訓練，符合現代作戰的需求。

蔡總統指出，在全民國防系統的檢討與調整中，「後備系統」也是重要的一環，要讓「常後一體」，更明確、更系統化的落實。所以今天也看到嘉義後備指揮部，除了執行、協助多次教召，提升後備部隊的戰力，也有效編管民力，讓地方民防系統運作順暢，讓守護國家的力量更加堅實。