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兵役延長 立委邱臣遠：下猛藥背後問題逐漸浮現
民眾黨團總召邱臣遠今指，蔡英文總統公告兵役改革方案、恢復兵役一年義務制，將國防體系重新規劃區分為主戰部隊、守備部隊、後備系統與民防系統，並強化部隊訓練內容，但「下猛藥」的背後，許多執行上的問題逐漸浮現。
邱臣遠指，國軍經多次精簡裁軍後首度擴軍，將一舉突破既有21萬５千人的員額。最直接的就是面臨訓練人力、場地營舍及後勤裝備不足的問題，光現行軍事訓練役就因為疫情影響，收訓人數腰斬，造成兵役嚴重塞車的狀況；他認為，開始徵集一年制義務役後，情況絕對會雪上加霜。
邱臣遠表示，訓練能量不足，國防部雖表示會新編成11個新訓旅，但營舍新建工程需要時間，並無法在一年內完成，且義務役訓練時間短，無法操作複雜的重型武器，勢必只能編成輕型的機步旅。
邱臣遠說，依據國防部規劃，役男需熟悉反甲火箭操作，但是現有的反甲武器數量稀少，價格昂貴，根本不可能讓義務役來使用，是不是應加大採購國造的紅隼火箭？或重新思考規劃守備部隊的武器？他認為這是國防部2024年前迫切需要解決的問題。
邱臣遠指，國軍訓練方式與強度長期為人詬病，不僅是守舊，連觀念也因軍方高層封閉導致跟不上時代，訓練強度也「拿掃把上戰場，拿槍的時間少之又少」，增加義務役士兵的訓練時數與強度，固然是正確的方向，但若缺乏有效的實際執行，最終還是會淪為紙上談兵。
邱臣遠強調，兵役制度和訓練方式的改革固然是大眾樂見，但執行力才是關鍵中的關鍵，向國防部提出「謹慎規劃義務役兵源徵集流路，避免役男等待服役空窗期過長」、「重新思考守備部隊的武器配置，有效發揮不對稱作戰能力」、「改善軍中老舊思維，落實訓練制度改革，提升國軍可恃戰力」等三項訴求。
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