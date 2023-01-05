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避免役別對峙 國防部：義務役同役期、同營級一起服役

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部人次室人整處處長孫進德上校。圖／國防部提供
國防部人次室人整處處長孫進德上校。圖／國防部提供

1年期義務役即將於明年實施，針對入營後不同役別役男相處問題，國防部人事參謀次長室人事整備處處長孫進德上午表示，國防部會以同役期、在同一營級服役方式實施分發運用，避免相處問題，讓役男在部隊安心服役。而1年期義務役男不只分配到陸軍守備旅，部分員額也會分配到海空軍部隊。國防部同時鬆口表示，因應義務役男入營，國防部將逐步調整國軍總員額，而國軍營舍現在足供25萬名官兵住用。

國防部上午舉行記者會，說明「強化全民國防兵力結構調整方案」。資源規劃司司長鄧克雄則表示，義務役男仍有申請免役的管道，除家庭因素外，若屬國家代表隊，可依規定提出服補充兵役。而1年期義務役男的體位判定標準，國防部發言人孫立方表示，體位判定標準現仍在預告期，內政部有充分資料，將會與軍醫局共同重新進行修正，未來會銜共同發布。

役政署專委康世鑫也表示，若義務役男育有兩個子女以上，即可以此申請服家庭因素的補充兵，這也是政府針對少子化的友善措施。

孫進德則表示，1年期義務役男分發是以陸軍守備部隊為主，但仍會有部分役男透過專長遴選、個人志趣選擇進入主戰部隊服役，而主戰部隊是「陸空軍都有」，沒有侷限在陸軍，海空軍部隊也會作部分分配。

對於軍中未來有志願役、義務役，依徵集梯次而言又有老兵新兵問題，外界憂心部隊同儕間因背景不同會有對峙問題，孫進德表示，針對役男相處問題，會以同役期、在同一營級服役方式實施分發運用，避免役男間相處問題，讓役男在部隊安心服役。

至於1年期義務役恢復後，替代役部分是否減召？內政部役政署專委康世鑫表示，依據兵役法第二條規定，替代役也是兵役的一種，替代役實施的役期與類別，每一年會提前呈報行政院並且與國防部會商，一定在符合國家軍事需求下，核定替代役實施的員額，以及應實施的類別與役別。

國軍總員額是否要擴編？戰略規劃司軍制編裝處處長賴文欽表示，國防部依強化全民國防兵力結構調整方案，規劃將守備部隊常備化，後續隨役男入營數增加，逐年增加，會逐步調整國軍總員額。

軍備局工程營產處技正李豐彥表示，兵役制度改革後，目前國軍營舍足供25萬餘人使用，近年為持續照顧官兵，已推展興安專案103案、海空軍專案工程34案，這些工程全部完工國軍營舍可達28萬餘人住用規模，可充供應兵役改革後役男所需住用空間。而國軍營舍也將持更新。

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