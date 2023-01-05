恢復義務役94年次高中役男最冤 役政署說要這樣輔導他

政府宣布恢復1年期義務役徵集，94年次役男首當其衝，尤其這個年次役男今年6月高中應屆畢業，部分人原可申請提前入伍服4個月軍事訓練役，現在則被迫要等到明年靜候義務役徵集。內政部役政署專委康世鑫今天表示，若94年次役男願盡早申請入營，內政部可配合役男意願，安排在今年12月31日以前完成兵籍調查與徵兵檢查，以順利在113年1月1日後徵集入營。

國防部上午舉行記者會，說明「強化全民國防兵力結構調整方案」外界關注議題，軍方將星雲集列席。人事參謀次長室人事整備處處長孫進德表示，因應1年期義務役恢復徵集，國防部已與內政部役政署完成軍種梯次編序研商，明年恢復義務役徵集後，軍種梯次編序會接序在106年停止的徵集時的梯次編號，如陸軍在113年會從2226梯開始，海軍艦艇兵則為736梯，海軍陸戰隊是812梯，空軍則為893梯開始。

針對國防部端出堪稱「五花八門」的訓練項目，師資是否足夠？訓練參謀次長室次長張俊志表示，義務役是以守備任務、支援作戰為主，在編成相關幹部都是志願役幹部為主，帥資不會有問題，相關專長訓練有些會到兵科學校作訓練，現有師資與訓量可以滿足。他表示，國軍訓練以實戰化為原則，具備他能執行作戰任務、剋制敵人為目標，不管義務役或志願役訓練目標與標準都相同。

張俊志表示，目前新訓已開始調整周期與梯次間隔，特別在今年112年依內政部所預劃役男徵集，國防部訓量可以滿足；至於基地訓練，實戰化訓練基地而言，初期可能結合其作戰守備位置在野外進行訓練與測驗，最後利用基地較完整的訓場，作綜合戰力相關測驗與訓練，國軍有3753處訓練場地，不管志願役或義務役，相關師資、整體訓量都足以滿足各部隊訓練與測驗。

至於義務役男服役的守備旅任務，外傳台積電也是防守範圍內，國防部作計室聯合作戰計畫處長林文皇表示，主要是負責國土守備、支援作戰與軍事重要目標與關鍵基設施防護，與協力民防等任務，維護社會韌性。重要關鍵基礎設施按防護清單來賦予部隊守備任務與責任，確保政府持續運作。

外界關切，94年次的高中畢業生原可提前申請先服4個月的軍事訓練役，今年6月應屆畢業後申請提前入伍，服役與求職就不會有空窗，但現在政策改變須改服1年義務役，但入伍梯次要從明年才開始，相關高中畢業生從今年7月到明年1月處在不可能找到正職工作下，國防部或內政部有無相對應輔導措施？

對此，康世鑫表示，有關94年次男子徵兵處理，目前規劃配合國家兵役政策，辦理徵兵處理，若94年次役男高中畢業後願盡早申請入營，內政部可配合役男意願，安排在今年12月31日以前完成兵籍調查與徵兵檢查，以順利在113年1月1日後徵集入營。他說，「這個需要時間，完成體位檢查與判等」，完成後可依其意願盡早徵集入營。