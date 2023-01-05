義務役男領兩萬元薪資有條件 國防部：須完訓下部隊

國防部公布恢復義務役徵集、役期1年，役男可領薪資2萬零320元。但國防部資源司長鄧克雄上午表示，「這是有階段與條件性的」，義務役役男資薪以二兵為例，比照志願役本俸是1萬1300元，「入伍是領這個數字」，「在完成訓練後取得專長證書下部隊」，才可增領專業加給1萬190元，「下部隊領的才是2萬零320元」。而他認為義務役男無法結訓的比例應該很低。至於志願役官兵是否也隨之規劃加薪？他說須配合整體軍公教調薪進行評估，「目前没有規劃」。

國防部上午舉行記者會，十餘位中、少將等高階將領列席，說明外界關注的「強化全民國防兵力結構調整方案」。外傳教育部正研議大學役男彈性修業措施，鄧克雄表示，教育部目前有規畫相關方案，後續還需與各大專院校溝通，讓方案能更適切可行，現在仍處於教育部與各大學積極溝通階段，一旦溝通完成，國防部會配合相關措施辦理。所謂4年裡面彈性修業，須視在學役男的意願，可自由選擇，屬於配套，不是強制措施。

而在恢復徵兵政策形成的過程，究竟是由上而下或由下而上，鄧克雄表示，國防部是考量國際情形改變、威權主義擴張、台澎防衛作戰的需求，檢討4個月軍事訓練役役期短與不足的問題，「在國安會與國防部的主導下」，經年度研討、慎密評估，並參考各國兵役制度長短比較，認為一年役期可符合我作戰需求，同時也能讓役男接受完整的訓練周期，並兼顧役男職涯考量。這是政策緣由與達到結論的過程。

外界關切義務役役男資薪，是役男入伍就能領取官方宣稱的兩萬餘元？鄧克雄表示，以義務役二兵為例，共同的部分，比照志願役本俸是1萬1300元，「入伍是領這個數字」，在完訓後取得專長證書，變可增領專業加給1萬190元，是在結訓格拿到證書後，下部隊領的才是2萬零320元 ，這是有階段與條件性的。他認為無法結訓的比例應該很低。

有人憂心義務役男因領取薪資較高，可能影響志願役士氣？鄧克雄認為，志願役官兵除本俸外，還有相關加給與退前就業輔導與各項照顧措施，整體而言優於義務役，研判不會產生上排擠效應。至於志願役待遇是否隨之提升，他認為還需要配合整體軍公教調薪；至於4個月的軍事訓練役男薪資則不調整。