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退役上校涉當共諜吸收軍官 國防部：官兵主動檢舉調查
海空軍爆發退役軍人返台為中共吸收現役軍官的共諜案，檢調帶回涉案退役空軍劉姓上校，另有現役孫姓中校、劉姓少校等7名現役軍官遭偵訊。國防部今天表示，此案是官兵主動檢舉調查，經長期監控、蒐證後，通報國安單位共同偵辦，調查過程已妥採安全損害管控措施。
據檢調察知，劉姓空軍上校自民國102年退伍後轉往中國大陸經商後遭中共吸收，奉命返台發展組織，藉由空殼公司拉攏現役海、空軍軍官，收取中共報酬，並掩飾非法收入，傳劉某8年來至少已吸收6名現役軍官。
對此，國防部今(4)日表示，空軍退役劉姓上校涉違反「國安法」，是官兵主動檢舉調查，經長期監控、蒐證後，通報國安單位共同偵辦，調查過程已妥採安全損害管控措施。目前全案已進入司法程序，國防部配合檢方調查，對相關案情不作評論。
國防部表示，將持續嚴密各項安全管控機制，秉持國安團隊互助合作模式，發揮保防能量，共同反制中共滲透蒐情。
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