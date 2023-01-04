春節期間 大型艦進駐澎湖海域巡查不法

陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營，是海龍蛙兵，也是水鬼。從蝌蚪到海龍蛙兵，體能績優的底子，讓我從人變獸。水域作戰是海龍強項，作戰需要一口氣摒氣潛泳25公尺，長泳3000公尺是低標，金門、廈門我游得到。 水鬼，從吃飯喝水到滲透敵後，一切靜肅祕密。如果你是運動咖並且自我挑戰性格強，海龍蛙兵就是你的目標。

2023-01-04 13:40