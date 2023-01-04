快訊

疫情升溫再破3萬！本土今增33,330例 境外541例創新高

找王育敏接中市副市長 盧秀燕預留接班人？

早定調發現金？總統元旦談話意外炸鍋 蘇揆提前公布穩民心

春節期間 大型艦進駐澎湖海域巡查不法

中央社／ 澎湖縣4日電

年關將屆，海巡擴大威力掃蕩勤務，新成軍的千噸級「彰化艦」也進駐澎湖，結合「屏東艦」等大型巡防艦，全天候在澎湖海域巡查，守護海域安全，讓民眾安心過年。

海巡署第十三巡防區發布新聞稿指出，春節連續假期將屆，為強化澎湖海域監控，海巡署統籌第七岸巡、第八海巡與澎湖查緝隊，於春節期間，除加強邊境安檢，強化澎湖南、北海域之岸海勤務部署，嚴防走私偷渡、防堵非洲豬瘟與大陸漁船越界等，確保海域安全，讓民眾安心過好年。

海巡署特別調派甫在去年成軍的千噸級「彰化艦」進駐澎湖，在耐浪性與續航力下，結合澎湖海巡「屏東艦」等大型巡防艦，七美海域超前部署進駐1艦1艇，隨時防堵驅離陸船與防杜不法偷渡等情事，全力守護澎湖海域安全。

海巡署 澎湖 彰化艦

延伸閱讀

綠委喊發現金「能快就不要慢」：可能春節開工才能領取

春節有機會賞梅 台東老農說40年來罕見

春節前攤販進貨大批煙火 超過管制量恐遭罰150萬元

春節垃圾清運時間出爐 桃園這4天停收垃圾

相關新聞

部隊鍋 EP97｜我要成為海龍王！ 從法律人到海龍蛙兵的人變獸奇幻旅程

陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營，是海龍蛙兵，也是水鬼。從蝌蚪到海龍蛙兵，體能績優的底子，讓我從人變獸。水域作戰是海龍強項，作戰需要一口氣摒氣潛泳25公尺，長泳3000公尺是低標，金門、廈門我游得到。 水鬼，從吃飯喝水到滲透敵後，一切靜肅祕密。如果你是運動咖並且自我挑戰性格強，海龍蛙兵就是你的目標。

兒少團體：國安教育提案為保安全 無關訓練娃娃兵

多組兒少團體今天說，近期行政院兒童及福利權益推動小組的兒少委員提出國防安全教育提案建議，是期待更實用性的教育模式，呈現當...

雄三飛彈經緯儀送中維修 中科院：資安鑑定無洩密

媒體報導，雄風三型飛彈經緯儀被輾轉送至中國山東維修。中科院今天表示，此設備是生產組裝線上量測飛彈彈體、發射箱、架所使用光...

初戀自衛隊／日劇台詞「自衛隊不是軍隊」符合實情 上下班制更像公務員

日劇「初戀」中，正在自衛隊受訓的男主角，與女主角在東京用餐，巧遇女方大學學長與其友人。學長與友人得知男主角身分後，不斷挑釁質問：日本真的需要軍隊嗎？日本與鄰國關係緊張，不正因為自衛隊的存在？男主角忍不住羞辱，與學長發生肢體衝突後憤而離去。事後女主角在尋找男主角途中發生車禍，從此改變兩人命運。

國安會督軍 國造潛艦拚9月下水

台船董事長鄭文隆昨天表示，潛艦國造目前積極以廿四小時三班制不斷趕工，實施船段對接電銲，目標設定今年九月讓自製柴電潛艦原型...

義務役延長一年查照案 立法院會最快9日通過

蔡英文總統上周二宣布義務役役期將恢復一年，從明年1月1日起施行，徵集94年1月1日以後出生役男。行政院上周四核定並公告恢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。