春節期間 大型艦進駐澎湖海域巡查不法
年關將屆，海巡擴大威力掃蕩勤務，新成軍的千噸級「彰化艦」也進駐澎湖，結合「屏東艦」等大型巡防艦，全天候在澎湖海域巡查，守護海域安全，讓民眾安心過年。
海巡署第十三巡防區發布新聞稿指出，春節連續假期將屆，為強化澎湖海域監控，海巡署統籌第七岸巡、第八海巡與澎湖查緝隊，於春節期間，除加強邊境安檢，強化澎湖南、北海域之岸海勤務部署，嚴防走私偷渡、防堵非洲豬瘟與大陸漁船越界等，確保海域安全，讓民眾安心過好年。
海巡署特別調派甫在去年成軍的千噸級「彰化艦」進駐澎湖，在耐浪性與續航力下，結合澎湖海巡「屏東艦」等大型巡防艦，七美海域超前部署進駐1艦1艇，隨時防堵驅離陸船與防杜不法偷渡等情事，全力守護澎湖海域安全。
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