快訊

從私生子到囚徒 連環殺手「毒蛇」人生終章要再大鬧一場？

獨／丟丟妹老公心冷想離婚！親吐婚變主因是「他」

NBA／史上第7人！米契爾狂飆71分隻手擊潰公牛 布萊恩後最高得分紀錄

柴潛生產 鄭文隆：台船籌組「潛艦零組件供應商聯盟」

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
台船董事長鄭文隆。圖/本報資料照
台船董事長鄭文隆。圖/本報資料照

台船董事長鄭文隆今天表示，潛艦國造目前積極以24小時三班制不斷趕工，實施船段對接電銲，目標設定今年九月讓自製柴電潛艦原型艦舉行下水儀式。他透露，台船計畫籌組「潛艦零組件供應商聯盟」，繼續提升我國潛艦本土化的自製能量。

鄭文隆表示，國造潛艦案，這幾年來在海軍海發中心、256戰隊及台船人員的專案小組合作下，克服各種困難，已取得必要的所有裝備，目前正在進行趕工作業中。他透露，海軍也有數位國安會長官及現役海軍將領，幾乎天天駐守台船公司，指導及協助此案的各項執行細節，包括障礙排除及目標推進。 

鄭文隆進一步表示，目前，在台船的海昌工廠內，正以三班24小時方式，進行趕工，由於潛艦艙內空間狹小，能進入施工的人員有限，加以壓力殻空間是圓形的，無法同時各方位施工，因此，必須旋轉壓力殻體施工，要徑部分皆以三班進行施作，各級主管亦分三班駐廠輪流督導。

鄭文隆說，目前此專案在全力投入的氣氛中，穩健進行，現場已開始進行船段對接的電銲工作，台船的目標設定在9月中下水。

鄭文隆表示，這幾年來，在籌獲各項裝備的困難過程中，有部份的零組件，當他們發現有可能在國內自製時，就儘量找國內的廠商試做，培養國內生產的能量，目前累積也有不少，未來台船也會在適當時機邀請多年來參與的國內供應商，合組潛艦零組件供應商聯盟，繼續提升我國潛艦本土化的自製能量。

據了解，台船從海軍海獅、海豹潛艦翻修案中，測試將新生產與四十餘年舊鋼板銲接，程序技術能量受到肯定。目前潛艦原型艦6個船段銲接，預計今年5月31日前完成作業，6月開始進行船段裝備組裝，將包括各紅區裝備在內的關鍵裝備進行系統組裝，最後完成全艦壓力封殼。

據描述，趕工廠房以「類軍事化管理」，在嚴格監管下推進工序。原型艦擬定9月曝光後，會先作岸際測試，而後會在蔡總統卸任前下水於西南海域實施海試。

而瞄準柴電潛艦8艘後續艦載台生產的需要，包括鋰電池、水密門、海水淡水轉化系統、空調、衛浴甚至是魚雷管等，都計畫找國內廠商透由技術轉或自製，以「國家隊」形式來自給自足，自製率可達4-5成，如台船已在基隆廠的潛艦園區組成子公司，未來將專責引進鋰電池技術生產柴潛所需鋰電池。

海軍編列新台幣493億6170萬元、108年至114年持續預算，打造原型柴電潛艦1艘，預計今年9月下水，全案在114年執行完畢。

潛艦 海軍

延伸閱讀

國造潛艦儎台自製率逾4成 台船：原型艦9月下水

台船首案「船佳堡」 156戶來了近2000員工搶購

台船舉辦員工住宅建案說明會 獲現場爆滿回應

海軍陸戰士官鑑測遭鞭炮炸傷 右手食指第一節受損嚴重

相關新聞

兵役延長 趙少康：國民黨不能因為怕美國跟著民進黨跑

中廣董事長趙少康今表示，役期延長成定案，主因來自於民進黨受到美國壓力延長兵役，又怕得罪年輕選民，所以蔡英文總統才說：「這...

潛艦國造趕工拚9月原型艦下水 台船祭3倍加班費激勵士氣

農曆春節前夕，台船海昌工廠積極趕工潛艦國造，為了確保不延誤造艦工程，激勵造艦現場工人的士氣，台船高層將造艦工人加班費由原先1.3倍，提高到3倍，希望能在今年3月將所有裝備安裝入組裝船殼內部，趕在9月進行原型艦第一次下水。

前北約秘書長抵台 聚焦中國軍事威脅台海等議題

曾任北大西洋公約組織秘書長的民主聯盟基金會主席拉斯穆森今天抵台訪問3天，將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，就民主自由、中國...

柴潛生產 鄭文隆：台船籌組「潛艦零組件供應商聯盟」

台船董事長鄭文隆今天表示，潛艦國造目前積極以24小時三班制不斷趕工，實施船段對接電銲，目標設定今年九月讓自製柴電潛艦原型...

國造潛艦儎台自製率逾4成 台船：原型艦9月下水

為建構不對稱可恃戰力所推動的潛艦國造工程，目前已進行到船段對接電銲階段，台船董事長鄭文隆表示，原型艦預計9月下水；相關人...

初戀自衛隊／啟發日劇男主角從軍 北海道駐有F-15戰機、曾是空戰獨尊主力

2022年11月在網路平台上映的連續劇「First Love 初戀」，拿下Netflix非英語電視節目的全球第五名，在日本與台灣奪得榜首，香港、印尼、新加坡、菲律賓、泰國等地也都有前十名。對於曾經風靡東亞，近年却被韓劇、大陸劇壓過鋒頭的日劇而言，堪稱難得成績。「拿坡里義大利麵」等劇情哏，也在社群網站成為流行名詞。 初戀喚起許多人對年少時純真的美好回憶，故事發展裡，日本航空自衛隊占有不可忽略地位。對於長期苦於招募不足的自衛隊，樂於藉著戲劇宣傳形象，甚至連我國的國防部臉書，也用諧音的「初練」，邀請網友討論當兵經歷的入伍訓。 撇開熱鬧之外，「初戀」可以看到哪些關於航空自衛隊的門道？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。