柴潛生產 鄭文隆：台船籌組「潛艦零組件供應商聯盟」

台船董事長鄭文隆今天表示，潛艦國造目前積極以24小時三班制不斷趕工，實施船段對接電銲，目標設定今年九月讓自製柴電潛艦原型艦舉行下水儀式。他透露，台船計畫籌組「潛艦零組件供應商聯盟」，繼續提升我國潛艦本土化的自製能量。

鄭文隆表示，國造潛艦案，這幾年來在海軍海發中心、256戰隊及台船人員的專案小組合作下，克服各種困難，已取得必要的所有裝備，目前正在進行趕工作業中。他透露，海軍也有數位國安會長官及現役海軍將領，幾乎天天駐守台船公司，指導及協助此案的各項執行細節，包括障礙排除及目標推進。

鄭文隆進一步表示，目前，在台船的海昌工廠內，正以三班24小時方式，進行趕工，由於潛艦艙內空間狹小，能進入施工的人員有限，加以壓力殻空間是圓形的，無法同時各方位施工，因此，必須旋轉壓力殻體施工，要徑部分皆以三班進行施作，各級主管亦分三班駐廠輪流督導。

鄭文隆說，目前此專案在全力投入的氣氛中，穩健進行，現場已開始進行船段對接的電銲工作，台船的目標設定在9月中下水。

鄭文隆表示，這幾年來，在籌獲各項裝備的困難過程中，有部份的零組件，當他們發現有可能在國內自製時，就儘量找國內的廠商試做，培養國內生產的能量，目前累積也有不少，未來台船也會在適當時機邀請多年來參與的國內供應商，合組潛艦零組件供應商聯盟，繼續提升我國潛艦本土化的自製能量。

據了解，台船從海軍海獅、海豹潛艦翻修案中，測試將新生產與四十餘年舊鋼板銲接，程序技術能量受到肯定。目前潛艦原型艦6個船段銲接，預計今年5月31日前完成作業，6月開始進行船段裝備組裝，將包括各紅區裝備在內的關鍵裝備進行系統組裝，最後完成全艦壓力封殼。

據描述，趕工廠房以「類軍事化管理」，在嚴格監管下推進工序。原型艦擬定9月曝光後，會先作岸際測試，而後會在蔡總統卸任前下水於西南海域實施海試。

而瞄準柴電潛艦8艘後續艦載台生產的需要，包括鋰電池、水密門、海水淡水轉化系統、空調、衛浴甚至是魚雷管等，都計畫找國內廠商透由技術轉或自製，以「國家隊」形式來自給自足，自製率可達4-5成，如台船已在基隆廠的潛艦園區組成子公司，未來將專責引進鋰電池技術生產柴潛所需鋰電池。

海軍編列新台幣493億6170萬元、108年至114年持續預算，打造原型柴電潛艦1艘，預計今年9月下水，全案在114年執行完畢。