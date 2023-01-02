訓練娃娃兵學戰時應變？ 兒少千字文澄清還原提案經過

行政院兒童及少年福利權益推動小組委員江瑜庭、陳名謙日前在兒權小組委員會提案，認為現行國防教育不扎實，政府應編訂兒少版本全民國防手冊、強化學校全民國防課程及校園內演習扎實度。未料此提案遭解讀是要求教育部，針對包含幼兒園在內的高中以下學校，參考國家安全手冊內容，定期辦理戰備演練，甚至是要「訓練娃娃兵」。

行政院今天下午出面澄清，會中提案人是建議全民國防手冊有易懂、易讀版本，該項提案並無要將兒少推向戰爭，或是使之熟悉武器、砲彈；提案人也發布聲明指出，提案環繞在促進高中以下的國防安全知能，並非要求未成年兒少備戰，更無意凌駕國防安全專業知識。

烏俄戰爭衍生國防教育議題，引發台灣各界關注。目前就讀台東大學的陳名謙表示，因為長期關注兒少安全議題，因此提案的核心環扣「兒童權利公約」的生存及發展權，希望「不受到任何形式之不當對待、難民兒童、武裝衝突」等公約條文能夠被落實。

陳名謙也提到，俄烏戰爭已造成430萬名烏克蘭兒童流離失所，超過烏克蘭兒童人口總數的一半，因此台灣也應該做好兒少國防安全的教育。

另一位提案委員、目前就讀育仁高中的江瑜庭補充，在會議中以「分辨砲彈聲響」舉例，僅是提醒在戰爭來臨時，應確保兒少能夠具備自救與應變知能，該建議其實未被採納。

江瑜庭也說，兒少版國防安全手冊的出版，是為針對不同年齡層做出友善閱讀的措施，因此希望透過注音符號、點字等友善措施，讓幼兒園學生、國小學生與特殊族群兒少，在國防安全的學習過程中不會被忽略。

提案委員共同表示，整體提案環繞在促進高中以下的國防安全知能，並非要求未成年兒少備戰，更無意凌駕國防安全專業知識。同時，兒少代表並非政府政策的代言人，呼籲各界正視兒童與少年在政府部門表達意見的權利與獨立性。

●行政院兒童及少年福利權益推動小組提案委員陳名謙、江瑜庭聲明稿全文：

我們關注「兒少安全」議題，去(2022)年開始，在新聞報章媒體看見俄羅斯發起對烏克蘭熱戰的議題，同時也查詢聯合國兒童基金會資料，俄烏戰爭已造成430萬名烏克蘭兒童流離失所，超過兒童人口總數的一半；中央社報導指出《俄烏烽火下見證戰爭可怕 烏克蘭兒童身心俱創》呈現戰爭殘酷險況與極度不利兒少生存。

新生兒未見天日就得躲避炸彈、未能逃脫的兒少孤苦求援、不理解戰爭發生的原因、喪失兒少對世界的期待，全都是不樂見的事情，也本《兒童權利公約》生存及發展權與內涵，持續致力兒少安全議題推動。

查行政院兒童及少年福利與權益推動小組第四屆第2次臨時會提案針對我國面臨敵方來犯之威脅，急需攸關兒少安全之預備及防範措施一案決議摘要如下：

一、為推動全民國防，「全民國防手冊」（範本）修正過程，請國防部考量視障者需求製作無障礙版本，並建議參考兒少觀點，提供符合國人需求與易讀之國防資訊。另建請國防部於辦理睦鄰相關活動時結合學校辦理，以促進與兒少群體間對於國防議題之對話。

二、為促進高級中等以下學校學生具備防災與戰時應變、避難知能，建請教育部參考國家安手冊內容，擬定幼兒園、國中小及高中不同年齡段教學素材，並規劃定期辦理演練，透過學校教育將全民國防知識從校園推廣到家庭。

三、請內政部持續定期掌握防空疏散避難設施之數量及容納人數，並落實相關檢查工作，以維護國人生命安全。

提案人發言摘要如下：

(1)建請國防部促進兒少知情權，參考教育部辦理對話座談活動

(2)校園防空避難計畫進行說明

(3)兒少各年齡層戰時應變與防災需求，建請應為各年齡層編訂教材(例如為幼齡者標示注音或使內容更簡明)

(4)建議全民國防手冊納入砲彈聲辨別

(5)觀察各學校近年配合萬安演習實施並無助於學生掌握避難技能

(6)建請此類大型演練能更為擬真，帶領學生前往避難設施，必安排指揮或引導人員

(7)有關防空避難空間，經兒少實際走訪，部分地點為車庫或堆置雜物，實際上無法容納多人避難，請問內政部如何計算防空避難設施空間容納人數，以及該類空間建議應備有糧食、乾淨飲水與發電設備。瑞士設置國家防空避難所之規劃可供參考。以上為事實全貌，供參。

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