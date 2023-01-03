法新社：2022年中國軍機擾台次數翻倍 高達1727架次

（德國之聲中文網）台灣海峽兩岸的關系多年來一直很冷淡，但隨著習近平政府對台灣的態度越發強硬，甚至在去年8月美國眾議院議長佩洛西訪問台灣之後，展開了大規模的一系列軍演，導致北京和台北的關系在2022年更加惡化。

法新社根據台灣國防部發布的每日數據做出統計，結果顯示中國在2022年共派遣了1727架次飛機進入台灣的防空識別區（ADIZ）。相比之下，2021年約有960次侵擾紀錄，2020年發生了380次。其中，戰鬥機出動次數從2021年的538次增加到2022年的1241次，而轟炸機（包括具有核能力的轟-6）的入侵次數從60次增加到101次。此外，去年還首度出現了無人機侵擾，台灣軍方報告的71次入侵都是在佩洛西訪台之後發生的。

許多國家都設有防空識別區，包括美國、加拿大、韓國、日本和中國，這與一個國家的領空不同，它涵蓋了更廣泛的區域，任何過境的外國飛機都要向當地航空當局通報。

測探台灣的防御能力

軍事分析家說，中國正借此機會測探台灣的防御能力、耗盡其老化的空軍，並向西方對台灣的支持表示不滿，特別是來自美國的支持。台灣前參謀總長李喜明告訴法新社，北京政府「想展現其決心和意志，同時脅迫美國：不要太接近他們的紅線，不要越過他們的紅線。」

盡管美國在外交方面堅守「一個中國」原則，但華盛頓仍然是台灣最重要的盟友。它反對任何強行改變台灣地位的行為，美國國會也通過制定法案，向台灣提供足以自我防衛的軍事援助。對台灣的支持是華盛頓兩黨少有的共識，俄羅斯對烏克蘭的入侵加劇了人們對於中國可能以軍事手段解決台灣問題的擔憂。

華盛頓對台灣一直保持著「戰略模糊」的政策，這一策略旨在讓北京三思入侵所需付出的代價，同時也是為了阻止台灣正式宣布獨立。不過，美國總統拜登曾數度公開稱若中國武力犯台，美國會派兵協防台灣，但白宮隨後便表示「美國對台政策未變」。部分專家告訴德國之聲，拜登此舉恐制造「戰略混亂」，並為中國提供在台海挑起危機的借口。

今年以來，中國數度藉由派出軍機「擾台」來表達對一些特定事件的不滿。例如去年佩洛西訪問台灣當月，中國戰機侵擾台灣防空區的次數創下了440架次的記錄。另外在去年12月底，拜登簽署了對台軍事援助法案後幾天，中國也派出71架戰機在台灣周圍海域和空域進行「打擊演習」，以回應中方所謂華盛頓的「嚴重挑釁和肆意干涉」。

入侵頻繁不代表提前攻台日程

常駐台北的政治軍事分析家寇謐將（J. Michael Cole）告訴法新社：「（解放軍）更頻繁的侵擾迫使台灣方面必須永遠處於警戒狀態，以確保解放軍不會借此作為攻擊台灣的掩護。」不過他也表示，干擾事件的增加「並不意味著（中國）准備將對台灣使用武力的日程提前 ── 至少不是入侵的情況，因為這會需要幾個月的動員」。

分析人士認為，中國加強對台灣防區的測探是更廣泛的「灰區作戰」的一部分。政治大學台灣安全研究中心副主任胡瑞舟指出：「中國正在對台灣軍隊發動一場消耗戰。」不過這位退役的陸軍少將也表示，就武力奪取台灣而言，中國仍然面臨著一些關鍵的挑戰，像是如何派遣數十萬軍隊跨越台灣海峽。

雖然中國打算收集關鍵的情報和「准備參數」，例如台灣軍方攔截的速度和地點，但入侵仍然是一項風險巨大、代價高昂的行動。特別是台灣的地理環境 ── 這個多山的島嶼對任何軍隊來說都是一個難以征服的挑戰。

（法新社等）

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